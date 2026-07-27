Este lunes, 27 de julio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.668 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del euro subió 2.22%, mientras que en el último año acumula -19.49%, lo que indica un repunte reciente en un contexto de tendencia anual negativa.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 24.58%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual del 19.37%.

En la última sesión, el Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro osciló sin una tendencia clara: alternó caídas y alzas, mostró breves rachas consecutivas a mitad y hacia el final del periodo y cerró con un retroceso.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda ha experimentado un crecimiento en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 27 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 366.800 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 733.600 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1.834.000 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: