Obtener la pensión es una de las principales metas de los trabajadores en Colombia. Después de años de cotización, el sistema garantiza un ingreso en la vejez y protege frente a riesgos como la invalidez o la muerte, asegurando respaldo económico para el afiliado y su familia. De acuerdo con Colpensiones, la pensión es un derecho que busca garantizar protección durante la vida laboral y después de la edad de retiro. En la misma línea, el Ministerio de Salud y Protección Social señala que el Sistema General de Pensiones ampara a la población frente a contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte. Actualmente, los hombres deben cumplir 62 años y acreditar 1300 semanas cotizadas para pensionarse. En el caso de las mujeres, la edad es de 57 años y para 2026 deben completar 1250 semanas, cifra que se reducirá gradualmente hasta llegar a 1000 semanas en 2036. Para los hombres, el requisito se mantiene en 1300 semanas, equivalentes a cerca de 26 años de aportes, además de la edad mínima de 62 años. Este requisito aplica tanto en el régimen público como en los fondos privados, bajo las condiciones establecidas en la ley. En el caso de las mujeres, el número de semanas exigidas disminuye progresivamente. En 2026 deben acreditar 1250 semanas, con una reducción anual de 50 semanas hasta 2036. La edad mínima para ellas continúa siendo 57 años. Aunque existe un mínimo obligatorio, hay trabajadores que superan ampliamente las semanas requeridas. Ese tiempo adicional no se pierde. Según explica la Notaría 19 de Bogotá, la mesada pensional aumenta un 1,5 % por cada 50 semanas adicionales de cotización. Las personas se pensionan inicialmente con el 65 % del Ingreso Base de Liquidación (IBL). Con semanas adicionales, ese porcentaje puede incrementarse progresivamente, lo que representa una mesada más alta para el jubilado. El incremento por semanas adicionales tiene un límite. La ley establece que la pensión no puede superar el 80 % del IBL. Ese porcentaje máximo se alcanza, en términos generales, con 1800 semanas cotizadas. Según el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, reglamentado parcialmente por la Ley 510 de 2003, a partir de 2025 el valor total de la pensión no podrá ser mayor al 80 % del IBL ni menor al salario mínimo legal vigente. Por eso, cuando el afiliado supera las 1800 semanas, el valor de la mesada deja de aumentar, ya que alcanza el tope permitido. En consecuencia, solo cuando la tasa de reemplazo inicial es inferior al 65 % conviene cotizar semanas adicionales hasta llegar al máximo del 80 % del IBL. De esta manera, el trabajador puede mejorar su ingreso en la vejez sin que sus aportes extra se pierdan.