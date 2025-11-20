Cambian las sucesiones en Colombia: los cónyuges serán los únicos herederos si se cumplen estas condiciones.

En Colombia, la Ley de Sucesiones establece la manera en que se distribuyen los bienes tras el fallecimiento de una persona. Si hay un testamento legítimo, ese documento guía la repartición por encima de cualquier otra forma de heredar. Sin embargo, un juez puede anularlo si se prueba que el testador no se encontraba en condiciones de actuar con plena libre y conciencia al momento de firmarlo.

Si eso ocurre, la herencia pasa a tramitarse por sucesión intestada: la ley define quiénes heredan y en qué proporción, sin atender lo que el fallecido hubiera dejado escrito en su testamento.



