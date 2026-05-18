Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 18 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 748,88 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real fue de 14.34%, inferior al 14.98% anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, el Real mostró una ligera tendencia bajista: predominaron los retrocesos sobre los avances, con alternancia marcada, un breve impulso alcista a mitad del periodo, dos jornadas estables consecutivas y cierre en caída. Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este lunes, 18 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 74888.45933844849 pesos colombianos; 200 reales cuestan 149776.91867689698 pesos y 500 reales cuestan 374442.29669224245 pesos.