Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 18 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.421,42 pesos colombianos. En la última semana, el Euro subió 1.74%, pero en el último año cayó -4.43%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 6.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 16.46%. En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista: avanzó en 7 jornadas y retrocedió en 3, sin días planos, con un bache a mitad de periodo y dos alzas consecutivas al final. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea. Este lunes, 18 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4421.4199 pesos colombianos, es de 442141.99 pesos colombianos; además, comprar 200 euros cuesta 884283.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2210709.95 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: