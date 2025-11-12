Expectativa en Colombia: Estados Unidos prepara cambios para aranceles sobre el café y otros productos agrícolas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó este miércoles que el Gobierno de Donald Trump anunciará próximamente cambios relacionados a los aranceles del café y otras importaciones agrícolas.

A su juicio, la medida contribuirá a rebajar los costes de estos productos. Hay preocupación entre los colombianos de cómo esto podría impactar en sus exportaciones.

Los aranceles anunciados por Donald Trump causaron un aumento en los precios del café.

EE.UU. impondrá aranceles al café y otros productos agrícolas

“En los próximos días habrá un anuncio importante sobre productos que no cultivamos en EE.UU. como el café, el banano, otras frutas y productos similares. Esto hará que los precios bajen rápido”, afirmó Bessent en una entrevista con Fox News.

El secretario de Comercio no ofreció más detalles sobre las futuras medidas. Tampoco entregó fechas concretas de la comunicación.

Fuerte impacto de Trump en la industria cafetera

En agosto, Trump impuso aranceles del 50% a Brasil, uno de los mayores exportadores de café del mundo, lo cual, sumado a los gravámenes aplicados a otros países como Vietnam y Colombia, provocó un incremento de los precios de ese grano en Estados Unidos.

Trump declaró el martes pasado a Fox News que se planteaba reducir los aranceles al café, repitiendo los comentarios que ya hizo a finales de octubre durante su gira por Asia.

Con información de EFE.-