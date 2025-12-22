Atención retirados y pensionistas: se comunicó un saldo adicional a favor para quienes cumplan este requisito (Fuente: archivo).

La administración ha comunicado un saldo adicional a favor de jubilados y pensionados, que corresponde a retroactivos pensionales o ajustes en los pagos efectuados en meses previos. Esta disposición se aplica principalmente a quienes perciben su pensión a través de Colpensiones, aunque también puede abarcar a pensionados de fondos privados en circunstancias específicas.

El propósito del abono es reconocer las diferencias económicas que han surgido debido a ajustes salariales, errores administrativos o decisiones judiciales que afectan de manera directa la pensión mensual de los beneficiarios.

La devolución se efectúa de forma automática, sin que los pensionados deban presentar reclamos adicionales.

Qué es el retroactivo pensional y su origen

Un retroactivo pensional se define como un pago adicional destinado a subsanar diferencias monetarias que debieron ser percibidas en períodos anteriores. Este concepto puede surgir por diversas causas:

Ajustes salariales o legales : cuando es necesario actualizar la pensión debido a modificaciones en el salario mínimo o por normativas legales.

Errores administrativos : se refiere a pagos que han sido realizados de manera incompleta o incorrecta, tal como lo ha determinado la entidad correspondiente.

Fallos judiciales o administrativos : se presenta cuando un tribunal reconoce un derecho económico retroactivo en favor del pensionado.

Bonos o beneficios especiales: son ajustes extraordinarios que han sido reconocidos por la legislación o por decretos específicos.

El cálculo del retroactivo se efectúa sumando la diferencia mensual que no fue pagada correctamente y puede incluir intereses legales o actualizaciones conforme a la normativa vigente.

¿Quiénes tienen derecho al saldo extra pensional?

Los jubilados y pensionados que tienen derecho a recibir el retroactivo pensional son:

Pensionados de Colpensiones: aquellos que perciben su pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia y que cumplen con los requisitos establecidos por la entidad.

Pensionados de fondos privados: únicamente si el retroactivo se origina de un ajuste reconocido ya sea judicial o administrativo.

Cumplimiento de criterios específicos: es necesario estar al día con los aportes, tener la pensión activa y, en ciertos casos, cumplir con condiciones especiales que se encuentran estipuladas en la normativa o en el fallo que da lugar al retroactivo.

Cómo identificar si tienes derecho a un retroactivo pensional

Los pensionados pueden verificar si tienen derecho a un saldo extra de las siguientes maneras:

Notificación oficial de Colpensiones: vía correo electrónico, carta física o mensaje en la plataforma virtual.

Consulta en línea: ingresando al portal oficial de Colpensiones (www.colpensiones.gov.co) y revisando el historial de pagos y abonos.

Contacto directo: llamando a la línea de atención al pensionado o acudiendo a oficinas para confirmar la existencia de un retroactivo.

Guía para recibir el pago del retroactivo pensional

Estas son las diversas maneras en las que los pensionados pueden recibir su retroactivo:

Cabe destacar que el abono se realiza cuando la entidad reconoce oficialmente el derecho económico, garantizando que los pensionados reciban el saldo extra correspondiente.