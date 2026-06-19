La medida contempla incrementos diferenciados según el grado y beneficios retroactivos para miles de uniformados.

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El presidente Gustavo Petro confirmó un aumento salarial para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, una decisión que impactará directamente los ingresos de miles de uniformados durante 2026. La actualización salarial supera la inflación acumulada de 2025 para varios rangos y forma parte de una estrategia del Gobierno para fortalecer el bienestar económico de quienes integran las fuerzas de seguridad del país.

Según explicó el mandatario, mientras los uniformados de menores ingresos recibieron incrementos equivalentes al ajuste del salario mínimo, los oficiales y suboficiales con remuneraciones más altas obtendrán una subida del 7%, porcentaje superior al índice inflacionario registrado durante el año pasado.

El anuncio fue respaldado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó la medida como un incremento de carácter histórico para las Fuerzas Militares y confirmó que los pagos incluirán retroactivos correspondientes a los primeros meses del año.

¿De cuánto es el aumento salarial para las Fuerzas Armadas de Colombia en 2026?

El ajuste salarial aprobado por el Gobierno establece diferentes porcentajes según el grado y la función desempeñada dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, los soldados profesionales recibieron un aumento del 23%, alineado con el incremento aplicado al salario mínimo para 2026. Por su parte, oficiales y suboficiales con escalas salariales superiores tendrán un incremento del 7%.

Desde el Gobierno señalaron que la medida busca mejorar el poder adquisitivo de los uniformados y contribuir a la estabilidad económica de sus hogares.

Aumento confirmado del 7% para las Fuerzas Armadas de Colombia: ¿cómo serán los salarios en junio de 2026?

¿Cómo quedaron los salarios de soldados y suboficiales en junio de 2026?

Tras la aplicación del aumento, los ingresos mensuales para varios cargos dentro de las Fuerzas Militares quedaron establecidos de la siguiente manera:

Soldado profesional: $2.451.267.

Cabo tercero: $2.482.834.

Cabo segundo: $2.514.404.

Cabo primero: $2.530.189.

Sargento segundo: $2.545.974.

Estos valores corresponden a la nueva escala salarial definida para 2026 y representan una mejora frente a los montos percibidos durante el año anterior.

¿Habrá pago retroactivo para los uniformados?

Sí. El Ministerio de Defensa confirmó que el incremento salarial tendrá aplicación retroactiva, lo que significa que los oficiales y suboficiales recibirán los valores correspondientes a los meses transcurridos antes de la entrada en vigencia efectiva de la medida.

De esta manera, los uniformados podrán acceder a los recursos adicionales acumulados durante los primeros tres meses del año, una vez se complete el proceso administrativo y de liquidación.

¿Qué decreto aprobó el aumento salarial de las Fuerzas Militares?

La actualización de los salarios fue aprobada mediante el Decreto 038 de 2026, normativa que formaliza los nuevos montos para integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía.

Según explicó el Ministerio de Defensa, la decisión hace parte de una política orientada a fortalecer el bienestar del personal activo y reconocer el trabajo desempeñado por soldados, suboficiales y oficiales en todo el territorio nacional.

¿Por qué el aumento del 7% supera la inflación de 2025?

La inflación acumulada durante 2025 se ubicó en 5,1%, por lo que el incremento del 7% otorgado a oficiales y suboficiales representa una mejora real en el ingreso de estos uniformados.

En términos prácticos, esto significa que el ajuste salarial no solo compensa el aumento del costo de vida registrado el año pasado, sino que además genera una ganancia adicional en capacidad de compra para quienes integran los distintos escalafones de las Fuerzas Armadas de Colombia.