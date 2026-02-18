En medio del aumento de embargos por deudas bancarias, tarjetas de crédito y obligaciones atrasadas, una cifra clave acaba de entrar en vigencia y redefine cuánto dinero realmente le pueden tocar a una persona en Colombia. La Superintendencia Financiera fijó el nuevo tope de inembargabilidad que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, un límite que protege los ahorros de millones de ciudadanos frente a medidas judiciales. Para este período, el monto máximo que no puede ser embargado en una cuenta de ahorros es de $55.099.308. En la práctica, esto significa que si su saldo está por debajo de ese valor, el banco no tiene derecho legal a congelar ni retirar un solo peso, aun cuando usted tenga deudas activas o procesos ejecutivos en curso. El nuevo tope de inembargabilidad fijado por la Superfinanciera es de $55.099.308. Esta cifra aplica exclusivamente a cuentas de ahorro a nombre de personas naturales. Este mecanismo existe para garantizar el llamado mínimo vital financiero, es decir, que una persona no quede completamente sin recursos para vivir. El blindaje de los $55.099.308 aplica únicamente para: No cubre: Si el dinero está en una cuenta corriente, sí puede ser embargado en su totalidad, incluso si es el único ingreso de la persona. Si una entidad financiera bloquea una cuenta de ahorros con un saldo inferior a los $55.099.308, está actuando en contra de la ley. En ese caso, el usuario debe presentar un memorial de inembargabilidad ante el juzgado que ordenó el embargo, solicitando el levantamiento inmediato de la medida. El banco, una vez notificado, está obligado a liberar los recursos protegidos. No todos los embargos están sujetos a este tope. Existen dos grandes excepciones en Colombia: En estos casos, el juez puede ordenar embargos incluso sobre el salario mínimo o sobre saldos protegidos, porque la ley prioriza el interés superior del menor y el recaudo fiscal. Aunque sus ahorros tienen un blindaje claro, el salario funciona bajo reglas distintas. Para 2026, con un salario mínimo de $1.750.905 (sin auxilio de transporte), la ley establece tres escenarios: Ejemplo: Si gana $3.000.000 Excedente: $1.249.095 Embargo máximo: $249.819 Aquí sí aplica la regla más dura: Con un sueldo de $1.750.905, el descuento podría llegar a $875.452. Ningún banco ni empresa puede embargarle por su cuenta. Para que un embargo sea válido se necesita: Sin ese documento judicial, cualquier retención es ilegal. Las pensiones que equivalen al salario mínimo también están protegidas. Solo pueden ser embargadas en los mismos dos casos especiales: La norma busca garantizar que los adultos mayores no queden sin sustento.