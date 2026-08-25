El nuevo sistema comenzó a complementar los datos del Sisbén con información de distintas bases del Estado para actualizar la situación económica de los hogares y orientar la asignación de programas sociales.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirmó un cambio en la forma en que el Gobierno colombiano identifica las condiciones económicas de los hogares y determina quiénes pueden ser considerados para programas sociales. Desde agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos (RUI) comenzó a complementar la información utilizada hasta ahora.

El Sisbén no desapareció ni dejó de utilizarse, pero ya no es la única herramienta para conocer la situación socioeconómica de una familia. El nuevo sistema incorpora información de diferentes bases de datos del Estado para mantener actualizada la situación de los hogares.

Con este cambio, el Gobierno busca pasar de una medición realizada en un momento específico a un seguimiento más dinámico de los ingresos. Así, las variaciones en la situación laboral y económica de una familia pueden reflejarse en su clasificación.

¿Cómo funcionará el nuevo Registro Universal de Ingresos?

El RUI combina la información de la encuesta del Sisbén con los datos del Registro Social de Hogares, que reúne registros de diferentes entidades estatales. Entre las fuentes utilizadas se encuentran la Registraduría, la DIAN y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Según explicó Charles Erasmo Daza, subdirector de pobreza del DNP, el sistema permitirá observar la evolución de los ingresos de los hogares y no solamente la situación registrada cuando se realizó la encuesta. Por ejemplo, una persona que perdió su empleo podría ver modificada su clasificación si el sistema identifica que actualmente no recibe ingresos.

El nuevo sistema comenzó a complementar los datos del Sisbén con información de distintas bases del Estado para actualizar la situación económica de los hogares y orientar la asignación de programas sociales. Shutterstock

¿Cómo consultar la clasificación del RUI en 2026?

Los colombianos pueden consultar su clasificación del Registro Universal de Ingresos a través de la Ventanilla Social habilitada por el DNP. Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma, seleccionar la opción “Consultar RUI”, elegir el tipo de documento y escribir el número correspondiente.

Una vez completados los datos, el sistema mostrará la clasificación registrada. Si la persona considera que la información no refleja su situación actual, puede acudir a una oficina del Sisbén para solicitar la revisión de sus datos.