Los contribuyentes con deudas tributarias pendientes podrían enfrentar medidas más severas por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La entidad confirmó que puede avanzar con embargos sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes cuando existen obligaciones exigibles que permanecen sin regularizar.

La medida forma parte de los procesos de cobro coactivo contemplados por la legislación colombiana y busca garantizar el recaudo de impuestos adeudados por personas y empresas.

Quiénes pueden ser objeto de embargo por parte de la DIAN

Los embargos no se aplican de manera generalizada ni automática a todos los ciudadanos. La actuación se dirige exclusivamente a contribuyentes que mantienen obligaciones tributarias vencidas y que no atendieron las comunicaciones y requerimientos emitidos por la autoridad fiscal.

Dentro de este grupo pueden encontrarse personas naturales y jurídicas con procesos de cobro abiertos, declaraciones incumplidas o deudas relacionadas con impuestos nacionales.

Una vez agotadas las instancias previas de notificación, la DIAN puede iniciar las actuaciones necesarias para recuperar los montos adeudados.

Qué bienes y productos financieros pueden verse afectados

Las medidas de embargo pueden alcanzar distintos activos del contribuyente deudor.

La autoridad tributaria puede aplicar medidas de cobro sobre contribuyentes con obligaciones pendientes que no respondieron a los requerimientos formales. ChatGPT

Entre ellos se encuentran:

Cuentas bancarias.

Tarjetas de crédito.

Recursos depositados en entidades financieras.

Bienes sujetos a medidas de cobro.

En estos casos, la DIAN actúa en coordinación con bancos y otras instituciones para identificar los recursos disponibles y proceder a la retención de fondos dentro de los límites establecidos por la normativa.

Cómo consultar si una persona figura en procesos de cobro

Los contribuyentes pueden revisar su situación tributaria a través de los canales oficiales de la entidad.

La consulta puede realizarse mediante el sistema MUISCA, disponible en el portal de la DIAN, donde es posible verificar obligaciones pendientes, procesos abiertos y notificaciones emitidas por la administración tributaria.

También se recomienda revisar periódicamente las comunicaciones oficiales para evitar que una deuda avance hacia etapas más complejas de cobro.

Por qué la DIAN ordena embargos

La entidad utiliza estas herramientas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y combatir la evasión tributaria.

Las causas más frecuentes que derivan en un embargo incluyen:

Deudas tributarias sin cancelar.

Incumplimientos reiterados de obligaciones fiscales.

Falta de respuesta a requerimientos oficiales.

Procesos de cobro coactivo en curso.

Según la normativa vigente, estas actuaciones buscan garantizar el recaudo de recursos públicos y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Qué hacer para evitar un embargo

Las autoridades recomiendan actuar antes de que el proceso avance a etapas de ejecución.

Para ello, los contribuyentes pueden:

Pagar las obligaciones pendientes.

Solicitar acuerdos de pago.

Mantener actualizada su información ante la DIAN.

Responder oportunamente las notificaciones oficiales.

En los casos en que ya exista una medida de embargo, también es posible adelantar trámites administrativos para regularizar la situación y solicitar el levantamiento de la medida una vez cumplidas las condiciones exigidas por la entidad.