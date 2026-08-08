Abelardo De La Espriella posesionó este viernes 7 de agosto a los 18 ministros que estarán al frente de las principales carteras durante su Gobierno. El acto se realizó a puerta cerrada en el Batallón Pichincha, en Cali, después de la ceremonia de posesión presidencial que tuvo lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

La conformación del gabinete fue reportada por EFE, que detalló los perfiles de los funcionarios designados y las responsabilidades que asumirán en la nueva administración.

Los ministros de Interior, Defensa, Cancillería y Hacienda

Rodrigo Lara quedó al frente del Ministerio del Interior. El exrepresentante a la Cámara y exsenador tendrá entre sus principales responsabilidades la relación del Gobierno con el Congreso. Es hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. En Defensa, De la Espriella designó al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, excomandante de la Octava División del Ejército, quien tendrá a su cargo la política de seguridad y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Omar Bula Escobar asumió como ministro de Relaciones Exteriores. El académico, que trabajó durante varios años con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, recibió el encargo de impulsar una transformación de la Cancillería y orientar la política exterior hacia un enfoque más pragmático. Por su parte, Hacienda quedó en manos del economista Miguel Gómez Martínez, expresidente de Bancóldex y exembajador de Colombia en Francia, quien tendrá entre sus prioridades el manejo de las finanzas públicas.

Los 18 ministros asumieron sus cargos para acompañar al nuevo Gobierno de Colombia. Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

Justicia, Salud, Comercio y Educación: quiénes estarán al frente

El Ministerio de Justicia será dirigido por el abogado penalista Iván Cancino, quien fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, además de desempeñarse como docente y decano universitario. En Salud, la responsabilidad recaerá sobre la abogada Ana María Vesga, quien deberá enfrentar las dificultades que atraviesa el sistema y ya anunció un plan de choque para atender problemas relacionados con citas médicas y entrega de medicamentos.

Mauricio Gómez Amín, abogado y exsenador que además fue jefe de debate de la campaña presidencial de De la Espriella, asumió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Educación, en tanto, estará a cargo de Viviane Morales, jurista reconocida por haber sido la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de Colombia, en 2011.

Agricultura, Trabajo, Ambiente y Transporte: los perfiles elegidos

Indalecio Dangond Baquero será el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. El administrador de empresas y empresario es fundador de Open Loans, una plataforma enfocada en la estructuración de proyectos agropecuarios para facilitar su acceso a financiación. El Ministerio de Trabajo quedó en manos de la abogada Natalia López, quien cuenta con experiencia como docente universitaria y funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Para Ambiente y Desarrollo Sostenible fue elegido el biólogo Fabio Arjona, quien durante más de dos décadas estuvo al frente en Colombia de Conservación Internacional y participó en iniciativas relacionadas con la protección ambiental y la adaptación al cambio climático. Transporte será dirigido por Elsa Noguera, economista que fue alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda y gobernadora del Atlántico.

Minas, TIC, Cultura y Vivienda: los otros nombres del gabinete

María Nohemí Arboleda, ingeniera eléctrica, asumirá el Ministerio de Minas y Energía, mientras que la periodista Alexandra Falla estará al frente de la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Falla tendrá entre sus objetivos avanzar en la política de soberanía digital planteada por la nueva administración. En Cultura fue designada la periodista y exsenadora Paola Holguín.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estará dirigido por Jaime Andrés Beltrán, pastor evangélico y exalcalde de Bucaramanga. Durante la campaña presidencial de De la Espriella también se desempeñó como gerente nacional de regiones.

Ciencia y Deporte completan el gabinete de De la Espriella

Claudia Benavides Salazar fue elegida para dirigir el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ingeniera industrial llegó al cargo a través del denominado Banco de Talentos, mecanismo utilizado por el nuevo Gobierno para identificar profesionales interesados en formar parte de la administración nacional.

La última cartera es el Ministerio del Deporte, que estará encabezado por Juliana Gutiérrez. La administradora fue seleccionada por su experiencia en proyectos y trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia. Con estas dos designaciones quedaron completadas las 18 carteras que integran el nuevo gabinete presidencial.

Un gabinete con nueve mujeres y nueve hombres

La composición del equipo ministerial quedó equilibrada entre nueve mujeres y nueve hombres, en cumplimiento de las disposiciones sobre participación de las mujeres en los cargos de decisión de la administración pública. La distribución reúne perfiles con experiencia en política, administración pública, Fuerzas Militares, empresas, academia, periodismo y organizaciones ambientales.

Tras la posesión de los ministros, el vicepresidente José Manuel Restrepo destacó el compromiso de los funcionarios y aseguró que el nuevo equipo tendrá importantes desafíos por delante. La jornada también incluyó reuniones relacionadas con la seguridad, mientras el Gobierno comenzó formalmente su agenda después de la posesión presidencial.