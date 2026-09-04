Esta combinación reúne dos ingredientes habituales de la cocina. Su preparación es sencilla y puede utilizarse de distintas maneras.

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Mezclar vinagre con orégano se ha convertido en una de esas preparaciones caseras que llaman la atención por su sencillez y por la variedad de usos que se le atribuyen. Aunque ambos ingredientes son conocidos principalmente por su presencia en la cocina, la combinación también suele aparecer en recomendaciones domésticas relacionadas con la alimentación y el aprovechamiento de ingredientes.

La mezcla puede prepararse con distintos tipos de vinagre y orégano seco, dependiendo del uso que se quiera darle. Sin embargo, es importante diferenciar entre los usos culinarios que sí tienen sentido y las supuestas propiedades extraordinarias que circulan en redes sociales.

¿Para qué sirve mezclar vinagre con orégano?

Uno de los principales usos de mezclar vinagre con orégano es preparar un aderezo sencillo para ensaladas, verduras, carnes y otras comidas. El vinagre aporta acidez, mientras que el orégano suma aroma y sabor, por lo que juntos pueden convertirse en una alternativa práctica para condimentar diferentes preparaciones.

También es posible utilizar esta combinación como base para una vinagreta. En ese caso, puede complementarse con aceite, una pizca de sal y otros condimentos, según el gusto de cada persona.

Por eso, cuando se habla de los beneficios de esta mezcla, conviene empezar por su utilidad gastronómica y no asumir que consumirla tendrá efectos medicinales.

¿Cómo preparar vinagre con orégano en casa?

Preparar una versión culinaria es bastante sencillo. Se puede colocar orégano seco en un recipiente limpio y añadir vinagre, procurando que la hierba quede cubierta por completo.

Después, la preparación puede dejarse reposar para que el vinagre tome el aroma y sabor del orégano. Antes de utilizarla, conviene comprobar que el recipiente esté correctamente limpio y que los ingredientes se encuentren en buenas condiciones.

Para darle un uso gastronómico, esta mezcla puede añadirse en pequeñas cantidades a ensaladas, vegetales, carnes o preparaciones en las que se busque un toque ácido y aromático.

¿Qué tipo de vinagre se puede usar con orégano?

La elección depende principalmente del sabor que se quiera conseguir. El vinagre blanco, el de manzana y otros vinagres destinados al consumo alimentario pueden aportar perfiles diferentes a la preparación.

El vinagre de manzana, por ejemplo, tiene un sabor particular y suele utilizarse en aderezos. El vinagre blanco, en cambio, presenta una acidez más marcada y un perfil más neutro.

En cualquier caso, si la mezcla se va a consumir, debe utilizarse un producto apto para alimentos y respetar las indicaciones de conservación que correspondan.