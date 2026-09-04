Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo.

En Colombia, el servicio militar representa una responsabilidad legal que recae sobre los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Anualmente, miles de jóvenes son requeridos para presentarse ante las autoridades con el propósito de determinar su situación militar, un procedimiento que define si se alistarán en las Fuerzas Armadas, si serán exentos o si deberán cumplir con requisitos adicionales estipulados por la ley.

La normativa actual establece que los ciudadanos deben clarificar su situación militar al cumplir 18 años. Este procedimiento es supervisado por organismos como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad estatal, que son responsables de organizar las convocatorias y verificar quiénes deben integrar las fuerzas.

En la actualidad, el servicio militar en el país se encuentra regulado por la Ley 1861 de 2017, normativa que modernizó el sistema de reclutamiento, implementó nuevas compensaciones económicas y estableció excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes deben hacer servicio militar en Colombia

En Colombia, el servicio militar es un requisito mandatorio para todos los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir la mayoría de edad, los ciudadanos tienen la obligación de presentarse ante las autoridades pertinentes para definir su situación militar, un procedimiento que determina si deben incorporarse al servicio o si son elegibles para alguna de las exenciones previstas por la normativa vigente.

Las mujeres no están sujetas a esta obligación; sin embargo, tienen la opción de participar de forma voluntaria si desean integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias se llevan a cabo de forma periódica y están dirigidas a jóvenes de cohortes de nacimiento específicas.

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Cuánto dura el servicio militar obligatorio en 2026

La duración del servicio militar está determinada por el perfil del conscripto. En la mayoría de los casos, los jóvenes que han finalizado su educación secundaria prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden extender su compromiso hasta 18 meses.

Durante este lapso, los soldados llevan a cabo actividades de apoyo a las Fuerzas Armadas, que abarcan labores de vigilancia, logística, seguridad operativa y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Sueldo del servicio militar: ¿cuánto paga el Gobierno?

En años recientes, el Estado colombiano ha incrementado los beneficios económicos para aquellos que cumplen con esta obligación. Los jóvenes que prestan servicio militar reciben una bonificación mensual que se aproxima al valor de un salario mínimo, además de recibir alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento junto con apoyo para su reintegración a la vida civil. Estas ventajas tienen como objetivo principal reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes están exentos del servicio militar y por qué

La legislación colombiana prevé diversas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Entre estos supuestos se encuentran aquellos individuos con discapacidades físicas o condiciones médicas que les imposibiliten cumplir con las demandas del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos los hombres casados o con descendencia, aquellos que mantengan económicamente a sus progenitores o hermanos, miembros de comunidades indígenas que residan en sus territorios y religiosos que pertenezcan a instituciones reconocidas. En determinadas circunstancias, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar servicio.