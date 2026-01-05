Encuentran un taller colmado de oro y toda su fortuna es de un solo país (Fuente: archivo).

Un grupo de especialistas en China ha realizado un hallazgo significativo al localizar un espacio artesanal que proporciona nuevas perspectivas sobre la antigua civilización Shu. El descubrimiento tuvo lugar en Sanxingdui, en la provincia de Sichuan, donde se encontró un taller que operó durante más de tres siglos y que contenía piezas de oro, jade y piedras talladas.

Este taller fue identificado por el Instituto Provincial de Investigación Arqueológica y de Reliquias Culturales de Sichuan, situado a tan solo un kilómetro de los célebres pozos de sacrificio que han otorgado renombre internacional a la región.

De acuerdo con los especialistas, este espacio habría funcionado como un centro de manufactura estrechamente relacionado con la producción de reliquias que son consideradas entre las más sofisticadas del antiguo Reino Shu, que existió entre el 2500 y el 1000 a.C.

Características del oro más antiguo de la historia hallado en China

Las investigaciones llevadas a cabo en el lugar confirman que el taller tiene una antigüedad superior a los 3.000 años, lo que lo convierte en una pieza clave para conectar directamente con los tesoros previamente descubiertos en Sanxingdui. Además, ofrece un marco más claro para interpretar hallazgos arqueológicos de la región que, hasta ahora, no tenían una explicación definida sobre su origen o su función dentro del Reino Shu.

El hallazgo, por su relevancia, también podría impulsar la postulación de Sanxingdui a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. De concretarse, no solo se reforzaría su valor histórico, sino que además se potenciaría el atractivo turístico de la zona, ya reconocida como uno de los principales centros arqueológicos de China.

Según informó la agencia oficial Xinhua, las investigaciones sobre este taller de oro no frenarán. El objetivo es dilucidar qué rol económico, religioso y social cumplió este espacio productivo dentro de la estructura de la antigua civilización. Con las próximas excavaciones se espera obtener datos más precisos sobre cómo estaba organizada la producción artesanal en Sanxingdui.

Descubrimiento de taller artesanal en Sanxingdui revela secretos de la civilización Shu.

Un centro esencial para entender el Reino Shu

Los escombros de Sanxingdui, también denominadas ruinas, se conocen desde la década de 1920 y abarcan aproximadamente 12 km² en la cuenca del río Yangtsé. Sin embargo, la investigación que comenzó en 2024 ha revelado información novedosa: más de 400 áreas con vestigios, entre las cuales se destaca un taller artesanal que parece haber concentrado gran parte de la producción local.

El arqueólogo Ran Honglin, quien lidera el equipo de excavación, explicó que en este lugar se encontraron estructuras esenciales para el trabajo en serie: cimientos, hornos de combustión, zanjas repletas de ceniza y sectores de procesamiento.

Gracias a estos hallazgos, ahora es factible reconstruir el proceso de fabricación de estas piezas que datan de hace más de tres mil años. Para los especialistas, se considera una de las revelaciones más significativas en la arqueología china en tiempos recientes.

En el interior del taller se descubrieron materiales en todas sus etapas: desde bloques de piedra sin trabajar hasta fragmentos, piezas de jade y objetos terminados. Esta variedad sugiere que el lugar funcionó como un centro productivo con una cadena artesanal bastante desarrollada a lo largo del tiempo.

El hallazgo refuerza la hipótesis de que muchas de las célebres reliquias de Sanxingdui fueron creadas en este mismo lugar y no introducidas desde otras regiones, como se había planteado anteriormente.