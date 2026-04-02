La misión Artemis volvió a poner el nombre de Colombia en lo más alto de la exploración espacial y, en medio del histórico despegue, una protagonista destacó por su liderazgo: Diana Trujillo. La ingeniera caleña fue parte del equipo que dirigió las operaciones desde el Centro de Control de Misiones, consolidando su papel como una de las figuras latinoamericanas más influyentes dentro de la NASA y del regreso de la humanidad a la órbita lunar. Su historia no solo está marcada por logros técnicos, sino por un camino de esfuerzo que comenzó lejos de los laboratorios aeroespaciales. Con apenas 17 años, emigró a Estados Unidos con pocos recursos, sin dominar el inglés y con el sueño de trabajar en la exploración espacial. Hoy, su nombre está vinculado directamente con una de las misiones más ambiciosas del siglo XXI. Diana Trujillo es una ingeniera aeroespacial colombiana nacida en Cali que actualmente ocupa cargos de liderazgo en la NASA. Su participación en el programa Artemis la ubica dentro del grupo que supervisa y coordina las operaciones de vuelo, un rol determinante para el desarrollo seguro de la misión. Desde el Centro de Control en Houston, Trujillo participa en la toma de decisiones en tiempo real, monitorea sistemas críticos y coordina equipos técnicos durante cada fase del vuelo. Este trabajo es fundamental para garantizar que la nave Orion cumpla con los objetivos del viaje alrededor de la Luna y regrese sin contratiempos. Además, su indicativo de vuelo “Somos Flight” ha llamado la atención, ya que representa un homenaje a la diversidad y al trabajo en equipo dentro del programa espacial. Diana Trujillo nació en Cali, Colombia, en una familia que siempre impulsó su interés por la educación. Desde joven mostró curiosidad por la ciencia y la ingeniería, aunque su entorno no estaba ligado directamente al sector aeroespacial. A los 17 años tomó la decisión de migrar a Estados Unidos en busca de oportunidades académicas. Durante sus primeros años trabajó en distintos oficios, incluso limpiando casas, para poder costear sus estudios mientras aprendía inglés. Ese proceso marcó profundamente su historia personal y profesional. Su familia fue un apoyo constante en ese camino, especialmente en la decisión de perseguir su sueño fuera del país. Con el tiempo, su trayectoria se convirtió en un símbolo de orgullo para Colombia y para los jóvenes que buscan abrirse camino en la ciencia. La ingeniera colombiana inició su formación académica en Estados Unidos, donde primero estudió inglés mientras trabajaba. Luego ingresó a la Universidad de Florida, donde comenzó su camino hacia la ingeniería aeroespacial. Posteriormente, continuó su formación en la Universidad de Maryland, donde se especializó en ingeniería aeroespacial. Allí fortaleció sus conocimientos en sistemas de vuelo, operaciones espaciales y planificación de misiones, habilidades que luego serían clave para su ingreso a la NASA. Su perfil técnico le permitió integrarse al Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), donde participó en distintas misiones espaciales antes de asumir responsabilidades de liderazgo. En la misión Artemis, Diana Trujillo forma parte del equipo de directores de vuelo encargados de supervisar las operaciones desde tierra. Su trabajo consiste en coordinar los sistemas de la nave, evaluar riesgos y garantizar que cada fase del vuelo se ejecute según lo planificado. Este rol cobra especial relevancia durante el despegue, la trayectoria hacia la órbita lunar y el regreso a la Tierra. Cada decisión tomada desde el centro de control puede impactar directamente la seguridad de la tripulación y el éxito de la misión. Su liderazgo se suma al trabajo de otros ingenieros colombianos que también participan en el programa, consolidando la presencia del país en uno de los proyectos científicos más importantes de la actualidad. Antes del programa Artemis, Diana Trujillo ya había construido una trayectoria destacada dentro de la NASA. Fue parte del equipo del rover Curiosity y luego asumió responsabilidades clave en la misión Mars Perseverance. También lideró iniciativas de divulgación científica, incluyendo la primera transmisión en español de un aterrizaje en Marte, acercando la exploración espacial a millones de personas en América Latina.