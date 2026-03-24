El Trastorno Obsesivo Compulsivo se caracteriza por la presencia de pensamientos persistentes, conocidos como obsesiones y conductas repetitivas, o compulsiones, que la persona siente la necesidad de llevar a cabo para aliviar la angustia y ansiedad. De acuerdo con la Asociación TOC Madrid, estas conductas tienden a convertirse en rituales que no responden a una necesidad lógica. Por lo tanto, ordenar billetes de menor a mayor, alinearlos con precisión o experimentar malestar si no están “perfectos” puede ser simplemente una manía, pero también podría indicar un posible TOC si: No obstante, cuando esta conducta se torna rígida o difícil de controlar, puede reflejar un problema más profundo. Expertos en psicología indican que ordenar los billetes por denominación de manera insistente y compulsiva podría ser un síntoma de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Si bien es una práctica habitual y generalmente inofensiva, los expertos subrayan que lo relevante es la intensidad del comportamiento y su impacto en la vida diaria. Tener preferencia por el orden no es sinónimo de sentir ansiedad ante cualquier alteración de ese orden. La Clínica Mayo enfatiza que el TOC no debe confundirse con el perfeccionismo. Muchas personas disfrutan de mantener todo limpio y organizado, pero eso no implica que padezcan un trastorno. El problema surge cuando esos pensamientos o conductas consumen un tiempo excesivo, generan malestar o interfieren con la vida cotidiana. “El TOC va más allá de querer que las cosas estén bien hechas. Se trata de pensamientos intrusivos que causan ansiedad y de rituales que se realizan para intentar aliviar esa sensación", explican desde la institución médica. Lejos de ser algo raro, el TOC es uno de los trastornos de salud mental más comunes. Según la Asociación del Trastorno Obsesivo Compulsivo de Andalucía, su incidencia supera a la de otros trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la anorexia. El diagnóstico y tratamiento adecuados pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen. La psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual y en algunos casos la medicación, son las principales estrategias para manejar este trastorno. El Trastorno Obsesivo Compulsivo se define por la presencia de pensamientos persistentes, llamados obsesiones y conductas repetitivas, o compulsiones, que la persona siente la necesidad de realizar para aliviar la angustia y ansiedad. Finalmente, aunque ordenar los billetes por color, número o denominación puede ser simplemente una preferencia personal, es crucial prestar atención al malestar que provoca no hacerlo.