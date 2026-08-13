En esta noticia

Este jueves, 13 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 600.69794 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,79%.

En la última semana, la cotización del Real registró una variación de -3.36% y en el último año acumuló -14.37%, reflejando una tendencia bajista.

Te puede interesar

Cuando muere el propietario de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas?

Te puede interesar

Colpensiones | Los empleados entre 55 y 60 años deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

El Real mostró una clara tendencia a la baja: tras una breve recuperación en la segunda jornada, encadenó ocho descensos consecutivos y cerró el período con pérdidas acumuladas.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, cuya volatilidad anual fue del 15.62%.

Te puede interesar

Adiós canas para siempre | El tinte casero y libre de químicos que recupera la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

Te puede interesar

Es oficial | El Gobierno congelará cuentas de billeteras digitales a colombianos que hayan postergado este trámite

La cotización de la moneda Real hoy muestra una tendencia positiva luego de ocho días en ascenso. Esta mejora en la tendencia sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, con un valor unitario de 600.6979120476586 pesos colombianos, pagarían aproximadamente 60,069.79 pesos colombianos; 200 reales costarían 120,139.58 pesos colombianos y 500 reales, 300,348.96 pesos colombianos.