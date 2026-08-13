Este jueves, 13 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 600.69794 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,79%.

En la última semana, la cotización del Real registró una variación de -3.36% y en el último año acumuló -14.37%, reflejando una tendencia bajista.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

El Real mostró una clara tendencia a la baja: tras una breve recuperación en la segunda jornada, encadenó ocho descensos consecutivos y cerró el período con pérdidas acumuladas.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, cuya volatilidad anual fue del 15.62%.

La cotización de la moneda Real hoy muestra una tendencia positiva luego de ocho días en ascenso. Esta mejora en la tendencia sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, con un valor unitario de 600.6979120476586 pesos colombianos, pagarían aproximadamente 60,069.79 pesos colombianos; 200 reales costarían 120,139.58 pesos colombianos y 500 reales, 300,348.96 pesos colombianos.