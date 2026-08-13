Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 13 de agosto de 2026 llegó a 3593.5 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del2,83% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro subió 1.62%, pero en el último año acumuló un descenso de -19.96%, lo que sugiere una tendencia general bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró volatilidad equilibrada: cinco alzas y cinco caídas, sin días estables y cerró con un avance; el balance general luce neutro.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3593.5 pesos colombianos, deberán pagar 359350 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 718700 pesos colombianos y 500 euros costarán 1796750 pesos colombianos.