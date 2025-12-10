Milagro en la sabana | Reaparece un mamífero africano que se creía extinto desde 1999. (Imagen creada con inteligencia artificial)

Durante más de dos décadas, en Senegal se temió que el pangolín gigante hubiera desaparecido para siempre de sus sabanas y bosques. El último registro oficial databa de 1999, y desde entonces ningún estudio había logrado confirmar su presencia en el país.

Lejos de tratarse de una extinción global, se hablaba de una posible extinción local: el mamífero seguía existiendo en otros puntos de África, pero todo indicaba que había desaparecido de los parques nacionales senegaleses. Esa sensación cambió recién en 2023, cuando una cámara trampa registró a un ejemplar adulto en plena noche.

El hallazgo, publicado en 2024 en la revista African Journal of Ecology, confirmó que el llamado “oso hormiguero escamoso” sigue vivo en el Parque Nacional Niokolo-Koba (NKNP) y abrió un nuevo capítulo para su conservación.

El pangolín gigante seguía existiendo en otros puntos de África. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Atención: cómo se produjo la reaparición del pangolín gigante

Entre febrero y mayo de 2023, un equipo de Panthera Senegal y la Dirección de Parques Nacionales desplegó más de 200 cámaras trampa en el Niokolo-Koba. El objetivo principal era monitorear grandes carnívoros, pero el muestreo permitió registrar 45 especies de mamíferos de más de 200 gramos.

En la madrugada del 8 de marzo de 2023, a la 01:37, una de esas cámaras instaladas en el cauce seco de un río captó la silueta inconfundible de un pangolín gigante (Smutsia gigantea) moviéndose entre ramas y sedimentos. Según el estudio, se trata del primer registro documentado de la especie en Senegal desde 1999 y la primera evidencia fotográfica desde 1967.

Los autores destacan que la detección se produjo en una galería boscosa del sector oriental del parque, una zona distinta a la de los registros históricos, que estaban concentrados en el área de Simenti. El trabajo subraya que el Niokolo-Koba, con más de 9.000 km², es hoy una pieza clave para la fauna amenazada de África occidental.

Estado de conservación del pangolín gigante en África occidental

El pangolín gigante es el pangolín de mayor tamaño del continente africano y se distribuye, de forma fragmentada, desde Senegal hasta el oeste de Kenia. A pesar de ese rango amplio, su presencia es cada vez más discontinua por la pérdida de hábitat y la caza para consumo y tráfico ilegal.

La Lista Roja de la UICN lo clasifica como especie En Peligro (Endangered) debido a la combinación de deforestación, expansión agrícola y captura para el mercado de carne silvestre y escamas. En muchos parques de África occidental se sospechan extinciones locales, porque no hay registros recientes pese a los esfuerzos de monitoreo.

Dónde vive y por qué es tan difícil verlo

El pangolín gigante utiliza una variedad de ambientes: bosques húmedos, sabana arbolada, mosaicos de bosque y pastizal y bosques de galería cercanos a ríos. Es un animal nocturno y solitario, que pasa buena parte del día refugiado en madrigueras profundas.

Los investigadores explican que los métodos tradicionales de monitoreo, pensados para grandes felinos o ungulados, suelen tener baja eficacia para detectar pangolines. Incluso en zonas donde se sabe que están presentes, las tasas de captura en cámaras trampa pueden ser muy bajas.

Según el trabajo científico, el futuro de la especie en África occidental dependerá de combinar vigilancia contra el tráfico ilegal, protección de grandes áreas naturales y técnicas de monitoreo adaptadas a su comportamiento discreto.

Datos clave del pangolín gigante en Senegal: