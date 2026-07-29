Con la creciente popularidad de este dispositivo, el futuro del microondas se torna incierto. (Fuente: Representación creada con IA)

El horno eléctrico con tecnología de cocción por convención e infrarrojos representa una innovación significativa en el ámbito de los electrodomésticos. A diferencia del microondas, que calienta los alimentos mediante ondas electromagnéticas que excitan las moléculas de agua en la comida, este sistema emplea calor radiante y aire circulante para lograr una cocción más homogénea y natural.

El microondas ha sido un electrodoméstico esencial en millones de hogares durante décadas. Su rapidez y facilidad de uso lo convirtieron en una herramienta indispensable en la cocina. Sin embargo, su reinado podría estar llegando a su fin con la llegada de esta nueva tecnología que promete hornear los alimentos de forma más eficiente, uniforme y sin el riesgo de resecarlos.

Horno eléctrico: ¿cómo opera y por qué supera al microondas?

El horno eléctrico que incorpora convección e infrarrojos fusiona dos métodos de cocción de alta tecnología. En primer lugar, la convección utiliza un ventilador que distribuye el calor de manera uniforme en el interior del horno, garantizando que los alimentos se cocinen de manera homogénea y sin zonas frías.

En segundo lugar, la tecnología de infrarrojos calienta directamente la superficie de los alimentos, replicando el efecto de un horno tradicional, pero con una mayor rapidez.

Esta sinergia permite que los alimentos mantengan su textura y jugosidad, a diferencia del microondas, que tiende a evaporar la humedad, resultando en platos secos y con una consistencia poco placentera. Además, el innovador sistema reduce de manera significativa los tiempos de cocción.

Con la creciente popularidad de este dispositivo, el futuro del microondas se torna incierto Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto consume un horno eléctrico en electricidad por hora?

El consumo de electricidadde un horno eléctrico está determinado por su potencia y la duración de su uso. En términos generales, un horno eléctrico presenta una potencia que oscila entre 1000 y 2000 vatios. Si se opera durante una hora, el consumo energético puede fluctuar entre 1 y 2 kWh, lo que implica una variabilidad significativa en el costo asociado al uso de este electrodoméstico.

El microondas enfrenta competencia del horno eléctrico con nueva tecnología de cocción (foto: archivo). vinicef

¿Qué alimentos son aptos para el horno eléctrico?

El horno eléctrico es un electrodoméstico sumamente versátil que facilita la cocción de una extensa variedad de alimentos. Es posible hornear panes, pasteles, pizzas, carnes, pescados, vegetales y gratinados. Además, su uso es seguro con recipientes de vidrio, cerámica y metal que sean aptos para horno.

No obstante, no se deben introducir plásticos, papel de aluminio en contacto con las resistencias, ni recipientes que no sean adecuados para altas temperaturas. Es fundamental seguir estas recomendaciones para garantizar un uso seguro y eficiente del horno.