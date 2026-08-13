Mantener presionado el botón Power del televisor durante unos segundos puede activar una función poco conocida que ayuda a solucionar fallas temporales del sistema.

Los televisores inteligentes incorporan funciones poco conocidas que pueden ayudar a solucionar problemas comunes sin necesidad de acudir a un servicio técnico. Una de ellas consiste en mantener presionado el botón Power durante unos segundos, una acción que en muchos modelos activa un reinicio del sistema.

Aunque la mayoría de las personas utiliza este botón únicamente para encender o apagar el equipo, algunos fabricantes incorporan un reinicio rápido que permite cerrar procesos en segundo plano y corregir fallas temporales del software. Esta función puede ser útil cuando el televisor comienza a responder con lentitud o presenta errores inesperados.

Sin embargo, el comportamiento puede variar según la marca y el modelo del dispositivo ya que en algunos Smart TV el reinicio se realiza al mantener presionado el botón del control remoto, mientras que en otros es necesario utilizar el botón físico del televisor. Por eso, es recomendable consultar el manual del fabricante antes de realizar esta acción.

¿Para qué sirve mantener presionado el botón Power del televisor?

Mantener presionado el botón Power durante aproximadamente tres segundos puede iniciar un reinicio del sistema en numerosos televisores inteligentes. A diferencia de apagar y volver a encender el equipo de manera tradicional, este procedimiento cierra procesos internos y vuelve a cargar el sistema operativo, algo que puede mejorar el funcionamiento general del dispositivo.

Este tipo de reinicio suele recomendarse cuando el televisor presenta pequeños errores de software, como aplicaciones que dejan de responder, menús que tardan en abrirse o fallas ocasionales en la conexión. Al tratarse de un reinicio suave, no elimina configuraciones, cuentas ni aplicaciones instaladas.

Este procedimiento puede ayudar cuando el Smart TV funciona lento, una aplicación se congela o aparecen errores temporales. (Fuente: Shutterstock)

Cuándo conviene reiniciar un Smart TV con el botón Power

El reinicio mediante el botón Power puede ser una solución rápida cuando el televisor comienza a funcionar con lentitud después de varias horas de uso. También resulta útil si alguna aplicación de streaming se congela, la interfaz responde con retraso o el equipo presenta fallas temporales de imagen o sonido.

Otra situación en la que puede ser recomendable realizar este procedimiento es después de una actualización del sistema operativo. En algunos casos, reiniciar el televisor ayuda a que los cambios se apliquen correctamente y a que el dispositivo recupere un funcionamiento más estable sin necesidad de restaurarlo de fábrica.

¿Este truco funciona en todos los televisores?

No todos los televisores reaccionan de la misma manera al mantener presionado el botón Power. La función depende del fabricante, del sistema operativo y de la versión del software instalada. En algunas marcas, esta acción activa un reinicio del sistema, mientras que en otras simplemente apaga el equipo o no genera ningún cambio adicional.

Por ese motivo, es importante revisar las instrucciones del fabricante antes de utilizar este método. Marcas como Samsung, LG, Sony, TCL o Hisense pueden ofrecer funciones similares, aunque el tiempo que debe mantenerse presionado el botón y la forma de ejecutar el reinicio pueden variar entre modelos.

Qué hacer si el reinicio con el botón Power no soluciona el problema

Si el televisor continúa presentando fallas después del reinicio, existen otras alternativas antes de pensar en una reparación. Una de ellas consiste en apagar el equipo, desconectarlo de la corriente durante algunos minutos y volver a encenderlo para completar un ciclo de alimentación.

Si el inconveniente persiste, conviene verificar si hay actualizaciones de software pendientes, revisar la conexión a internet o, como última opción, restaurar el televisor a los valores de fábrica. Esta medida elimina configuraciones personalizadas, por lo que solo debería utilizarse cuando los problemas no puedan resolverse mediante un reinicio simple.