En Colombia, la tenencia de mascotas está regulada por normas que buscan proteger tanto a las personas como a los animales. La Ley 1774 de 2016 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia fijan deberes concretos para los cuidadores, en especial cuando se trata de caninos de manejo especial. Con el paso de los años, las exigencias para los propietarios se han vuelto más estrictas y hoy incluyen registros y controles obligatorios. Según explicó Red Más, uno de los puntos clave es la inscripción de ciertos perros en un censo oficial para poder circular por espacios comunes sin exponerse a sanciones. Muchos ciudadanos desconocen que no basta con portar correa y bozal en algunos casos, sino que también se exige un documento de registro emitido por la autoridad local, que certifica que el animal y su responsable cumplen las condiciones legales. La normativa colombiana exige el Registro en el Censo de Perros de Manejo Especial para los caninos que hayan protagonizado episodios de agresión o que hayan sido entrenados para ataque, defensa o funciones similares. Este requisito apunta a prevenir riesgos y facilitar el control por parte de las autoridades. No contar con el registro actualizado puede derivar en una multa de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). El valor exacto depende del salario mínimo del año en curso, por lo que la cifra se ajusta cada período. Contar con este certificado también permite a las autoridades verificar datos del animal, su estado sanitario y la responsabilidad civil del cuidador. El trámite debe realizarse ante la alcaldía municipal o distrital correspondiente al lugar de residencia del propietario. En la mayoría de los casos existe opción de gestión virtual a través de los portales oficiales de cada entidad territorial. De forma general, el registro no tiene costo, aunque las autoridades pueden exigir que toda la documentación esté vigente al momento de la solicitud. La respuesta suele notificarse por correo electrónico y el proceso puede demorar alrededor de 15 días hábiles, según la carga administrativa de cada municipio. Para completar la inscripción, normalmente se solicita: Las autoridades recomiendan conservar el comprobante del registro y portarlo cuando el perro circule en zonas comunes o espacios públicos donde pueda ser requerido por funcionarios de control.