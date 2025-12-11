En mayo de 2008, en Zagreb, Croacia, encontraron el cuerpo momificado de una mujer dentro de su apartamento. La noticia captó la atención internacional y, con el tiempo, se tejieron múltiples versiones sobre el caso.

Una de las más difundidas afirmaba que la mujer había fallecido mientras veía el televisor, con una taza de té en la mano, y que su cuerpo había permanecido intacto durante 42 años sin que nadie lo notara.

Sin embargo, investigaciones posteriores permitieron desmentir varios de estos detalles, aclarando muchos aspectos de la historia.

¿Quién era Hedviga Golik y qué ocurrió realmente?

Hedviga Golik, nacida en 1924, fue una enfermera que residía en un apartamento del barrio de Medvešak, en Zagreb. En mayo de 2008, su cuerpo fue hallado en la cama , envuelto en mantas, durante una inspección rutinaria del edificio.

De acuerdo con los reportes, los vecinos habían notado su ausencia desde 1973, lo que sugiere que su cadáver permaneció oculto durante cerca de 35 años. La cifra corrige la versión inicial que hablaba de 42 años, según se detalla en una investigación de Skeptics Stack Exchange.

El Instituto de Medicina Forense y Criminalística llevó a cabo su autopsia, pero no logró establecer la causa exacta del fallecimiento debido al avanzado proceso de momificación del cuerpo.

Se llegó a la conclusión de que la mujer probablemente falleció durante una época de bajas temperaturas, y que las condiciones del apartamento favorecieron que el proceso de descomposición no fuera evidente, dando lugar finalmente a la momificación del cuerpo.

Desmintiendo los mitos: ¿televisor encendido y taza de té?

Una de las versiones más difundidas sobre el caso afirmaba que Golik fue hallada sentada frente al televisor , con una taza de té a su lado, y que el televisor aún estaba encendido.

No obstante, según una investigación realizada por usuarios de Skeptics Stack Exchange, no existe evidencia en los informes originales de los medios croatas que respalden esta versión. Los reportes contemporáneos indican que su cuerpo fue encontrado en la cama, sin ninguna mención a un televisor encendido ni a una taza de té.

Es probable que esta versión se haya mezclado con la historia de Joyce Vincent, una mujer británica cuyo cuerpo fue encontrado en 2006, tres años después de su muerte, frente a un televisor aún prendido. La similitud entre ambos casos pudo haber alimentado la confusión y la propagación de detalles inexactos.

El apartamento disputado y el misterio de las facturas pagadas

Algunos vecinos recordaban que Golik había mencionado su intención de marcharse por un tiempo indeterminado, lo que llevó a suponer que se había unido a una secta en la República Socialista de Macedonia. Estas creencias contribuyeron a que su ausencia no generara sospechas inmediatas.

Una de las versiones más populares del caso afirmaba que Golik fue encontrada sentada frente al televisor, con una taza de té a su lado, y que el televisor aún estaba encendido. (Imagen: Pixabay)

Por otro lado, durante años se creyó que las facturas del apartamento dela mujer se pagaban automáticamente desde su cuenta bancaria, lo que explicaría por qué su ausencia pasó desapercibida. Sin embargo, esta versión fue desmentida.

Según la investigación anteriormente citada, fue el arquitecto que diseñó el edificio quien pagó los gastos de servicios durante años. Continuó haciéndolo hasta su muerte en 2005. Fue entonces, al cesar los pagos, cuando los vecinos comenzaron a cuestionarse qué sucedía con el piso que permanecía cerrado.

El apartamento, de unos 18 metros cuadrados, se encontraba en la buhardilla del edificio y fue objeto de disputa entre varios residentes. En la década de 1990, algunos intentaron quedarse legalmente con la propiedad bajo el argumento de abandono, pero no lograron resolver la situación jurídica.

Finalmente, en mayo de 2008, tres representantes del consorcio de inquilinos forzaron la entrada para resolver el conflicto. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo momificado de Golik, en su cama, cubierto por mantas y rodeado de polvo y telarañas.

Este caso evidencia cómo el aislamiento social, los conflictos por la propiedad y la falta de intervención oportuna pueden dar lugar a situaciones insólitas. Hedviga Golik murió en soledad, y su ausencia permaneció ignorada durante más de tres décadas.