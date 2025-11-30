Ni litio, ni oro: este pueblo latinoamericano es el hogar de la gema más grande del mundo.

En el corazón de Boyacá, Colombia, se esconde un hallazgo que ha marcado un antes y un después en la historia minera del continente. Allí, en las entrañas de una montaña, fue descubierta una esmeralda que no solo llamó la atención por su intensidad verde, sino también por su imponente tamaño.

El hallazgo ocurrió en la mina de Muzo, reconocida mundialmente por la calidad de sus piedras. Lo que los mineros encontraron superó todas las expectativas y se convirtió en un símbolo de la riqueza natural que aún guarda el territorio colombiano.

La esmeralda que rompió todos los récords

La gema, bautizada como Fura, pesa más de 11 mil quilates y mide casi 30 centímetros de altura. Este descubrimiento la posicionó como la esmeralda más grande del mundo, un récord que catapultó a Colombia a los titulares internacionales y reforzó su lugar como líder en este mercado.

La esmeralda Fura ha paseado por exhibiciones y ferias de todo el mundo (Fuente: EFE).

El nombre de la piedra no es casualidad. Hace referencia a una figura de la mitología muisca, un homenaje a los pueblos originarios que habitaron estas tierras y que consideraban las esmeraldas como símbolos de vida y fertilidad.

Una joya que puso a Muzo en el mapa mundial

El descubrimiento de Fura no solo representó un récord mineralógico. También significó un impulso económico y cultural para la región de Muzo, que pasó a ser reconocida como el epicentro mundial de las esmeraldas. Desde entonces, miles de curiosos y expertos se han interesado por conocer la historia detrás de esta gema única.

La esmeralda se convirtió en pieza clave para exhibiciones y ferias internacionales de gemología, donde se resalta tanto su valor material como el trasfondo cultural que la acompaña. Para Boyacá, este hallazgo simbolizó una oportunidad de proyectarse más allá de las fronteras.

El legado verde de Colombia

Colombia sigue siendo el mayor productor de esmeraldas de alta calidad en el mundo, y el hallazgo de Fura reafirma esa posición. Hoy, el país exporta estas piedras a mercados tan lejanos como Dubái, Nueva York o Hong Kong, donde son altamente valoradas.

Muzo, si bien pequeño, es un gigante en términos de hallazgos minerales (Fuente: Municipios de Colombia).

Más allá de la comercialización, la historia de esta gema gigante dejó un legado de orgullo en las comunidades locales. En Muzo, las esmeraldas no son solo riqueza material, también son parte de una tradición que se transmite de generación en generación.