Pablo Neruda, escritor: “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él”

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“ El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta ”. Con esta frase, Pablo Neruda resumió una de las ideas que atravesó gran parte de su obra y de su manera de entender la vida.

La reflexión aparece en Confieso que he vivido, el libro autobiográfico que el escritor chileno terminó de escribir durante los últimos años de su vida. Allí, el autor no solo repasó episodios personales y políticos, sino que también dejó una profunda defensa de la imaginación, la curiosidad y la capacidad de asombro que, según sostenía, no deberían perderse con el paso de los años.

La historia detrás de la famosa frase de Pablo Neruda

Para Neruda, jugar nunca fue una actividad exclusiva de la infancia. Consideraba que era una actitud frente a la vida, capaz de alimentar la creatividad y mantener viva la sensibilidad.

En sus memorias incluso reconoció que había construido su casa “como un juguete” y que disfrutaba de ella todos los días. Esa mirada también se reflejaba en las tres viviendas donde vivió gran parte de su vida. La Chascona, en Santiago, La Sebastiana, en Valparaíso, y la casa de Isla Negra, repletas de objetos, colecciones, mascarones de proa, botellas de colores y recuerdos que convertían cada ambiente en un espacio de imaginación.

Más que simples residencias, esos lugares expresaban la convicción del poeta de que conservar el espíritu lúdico era una manera de resistir la rutina y no perder la capacidad de sorprenderse.

¿Qué quiso decir Neruda con esta reflexión?

La frase se volvió especialmente popular en redes sociales porque interpela una realidad cada vez más presente, la vida marcada por las obligaciones, el trabajo y la productividad constante.

Para el autor de Canto General, el juego representaba mucho más que un entretenimiento. Era una forma de preservar la creatividad, la empatía y la libertad de pensamiento. Desde su perspectiva, un adulto que abandona esa capacidad también pierde parte de su sensibilidad para mirar el mundo.

Por eso, en Confieso que he vivido, la defensa de la infancia aparece como una invitación a no dejar que las responsabilidades apaguen la curiosidad y la imaginación.

Un libro escrito en uno de los momentos más difíciles de su vida

Las memorias de Neruda fueron redactadas durante un período especialmente complejo para Chile. El escritor trabajó en ellas hasta sus últimos días, en medio de un escenario político atravesado por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 , que derrocó al presidente Salvador Allende.

La célebre cita del Premio Nobel nació en uno de los libros más personales de su carrera y mantiene plena vigencia.

El poeta falleció el 23 de septiembre de ese mismo año, apenas doce días después del golpe militar. Confieso que he vivido fue publicado de manera póstuma por su viuda, Matilde Urrutia, junto al escritor Miguel Otero Silva, convirtiéndose en una de las obras más personales de toda su producción literaria.

¿Quién fue Pablo Neruda?

Pablo Neruda, nacido como Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX y una de las figuras más importantes de la literatura en español.

Alcanzó reconocimiento internacional con Veinte poemas de amor y una canción desesperada, publicado en 1924, y posteriormente amplió su obra con títulos como Residencia en la Tierra, Canto General y Odas elementales. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su trayectoria.

Además de su carrera literaria, desempeñó funciones diplomáticas y tuvo una activa participación política. Su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1973, continúa siendo objeto de investigaciones judiciales. Aunque oficialmente se atribuyó a un cáncer de próstata avanzado, peritajes realizados décadas después detectaron la presencia de la bacteria Clostridium botulinum en sus restos, lo que dio lugar a nuevas investigaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento.