Conducir con las luces altas encendidas durante el día: qué significa y por qué algunos conductores lo hacen

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Las luces del vehículo cumplen una función fundamental para la seguridad vial, no solo durante la noche. En determinadas situaciones, algunos conductores utilizan las luces altas durante el día para intentar hacerse más visibles o enviar una señal a otros usuarios de la vía.

Sin embargo, mantenerlas encendidas de manera permanente no es una práctica recomendable. Su intensidad puede provocar molestias, dificultar la visión de quienes circulan en sentido contrario y generar situaciones de riesgo, incluso cuando todavía hay luz natural.

Además, el uso de este sistema de iluminación está sujeto a las normas de tránsito de cada país, por lo que emplearlo de forma incorrecta puede derivar en sanciones.

Qué significa que un conductor use las luces altas durante el día

Cuando un vehículo circula con las luces altas a plena luz del día, no existe un único significado. En algunos casos, el conductor puede utilizarlas con la intención de aumentar su visibilidad, especialmente en carreteras, zonas con sombra, lluvia o condiciones meteorológicas adversas.

También es habitual realizar destellos breves como una forma de advertir a otro conductor sobre una situación que requiere atención, como un posible peligro en la vía.

No obstante, estas señales informales pueden interpretarse de distintas maneras. Por ese motivo, no deberían reemplazar las herramientas reglamentarias del vehículo, como las luces direccionales, las balizas o las señales previstas por las normas de tránsito.

Por qué puede ser peligroso conducir con las luces altas encendidas

Las luces altas están diseñadas principalmente para mejorar la visibilidad del conductor en lugares oscuros y con poca iluminación. Su haz alcanza una mayor distancia que el de las luces bajas, pero también puede afectar directamente a otros usuarios.

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Aunque durante el día el efecto suele ser menor que por la noche, una luz intensa dirigida hacia otro vehículo puede provocar encandilamiento o una pérdida momentánea de visibilidad, especialmente en determinadas condiciones ambientales.

El problema también puede presentarse a través de los espejos retrovisores, cuando un vehículo circula detrás de otro con las luces altas activadas.

Cuándo deben utilizarse las luces altas

Como regla general, las luces altas deben reservarse para aquellas situaciones en las que sea necesario aumentar el campo de visión sin perjudicar a otros conductores. Su utilización es especialmente útil durante la noche en carreteras sin iluminación suficiente.

Cuando aparece un vehículo de frente o existe la posibilidad de deslumbrar a otra persona, corresponde cambiar a las luces bajas.

Durante el día, para aumentar la visibilidad del automóvil, deben priorizarse las luces diurnas o las luces bajas, según el equipamiento del vehículo y lo establecido por la normativa local.

El uso incorrecto puede terminar en una sanción

Utilizar las luces altas fuera de las situaciones permitidas puede constituir una infracción de tránsito, aunque las condiciones y las multas dependen de la legislación vigente en cada jurisdicción.

Por eso, llevarlas encendidas durante el día con la intención de hacerse más visible no necesariamente convierte la práctica en segura o correcta. La iluminación del vehículo debe utilizarse de acuerdo con las condiciones de circulación y sin afectar la visibilidad de los demás usuarios de la vía.

Los destellos pueden servir como una advertencia puntual en determinadas circunstancias, pero mantener las luces altas encendidas de forma constante puede aumentar los riesgos en lugar de reducirlos.