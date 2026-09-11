En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Este viernes 11 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó que se desarrollará interrupciones previstas en el abastecimiento de agua en diferentes áreas de la ciudad, como parte de su trabajo de conservación en la red de distribución.

Para evitar imprevistos, es importante conocer qué áreas se verán afectadas, en qué calles se realizarán los cortes, los horarios de interrupción del servicio y las razones detrás de la medida.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Santa Fe

Los cortes de suministro se realizarán en Samper Mendoza, Florida, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, El Listón, Usatama y La Favorita de la Avenida Calle 19 a la Calle 24, entre la Carrera 18 a la Carrera 30 desde las 10:00 a.m. por verificación macromedición.

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