Pollo con piel amarilla o piel blanca: cuál es la diferencia y cuál conviene comprar

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A la hora de adquirir pollo en el supermercado o en la carnicería, muchas personas se cuestionan si la piel blanca representa una alternativa más saludable o si, por el contrario, la piel amarilla denota una calidad superior.A simple vista, el color de la piel podría sugerir la existencia de diferencias significativas; sin embargo, la realidad es que esta cuestión está más relacionada con la alimentación del ave y las preferencias de los consumidores.

Pollo con piel amarilla o blanca: ¿cuál conviene?