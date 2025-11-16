En esta noticia

En plataformas como TikTok comenzó a circular una fórmula casera que llama la atención por ser económica y multifuncional. Se elabora con una simple mezcla de cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.

Aunque a primera vista parezca un experimento doméstico, el resultado es útil para limpiar metales, desinfectar espacios y hasta fortalecer las plantas.

El truco gana adeptos por ofrecer una opción naturalfrente a los limpiadores industriales, con ingredientes que cualquiera tiene en casa y sin impacto ambiental.

¿Cómo se elabora la preparación?

Para hacer esta mezcla natural, se necesitan los siguientes elementos:

  • 1 cáscara de banana
  • 1 vaso de agua
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio

Todos los ingredientes se procesan en licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. La preparación puede aplicarse sobre metales, pisos o paredes, e incluso usarse como abono líquido para las plantas.

La preparación puede aplicarse sobre metales, pisos o paredes. (Fuente: archivo)
Los usos prácticos y los beneficios de esta mezcla

  1. Limpieza de acero inoxidable: el preparado ayuda a eliminar residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas o electrodomésticos. Solo hay que aplicarlo con un paño, dejarlo actuar y enjuagar.
  2. Fertilizante ecológico: la banana contiene minerales como potasio y magnesio, ideales para nutrir el suelo y estimular el crecimiento vegetal. Puede colocarse directamente en la maceta o disolverse en agua de riego.
  3. Eliminador de olores: resulta eficaz para neutralizar malos olores en la basura, el fregadero o la nevera. El bicarbonato intensifica el efecto desodorante natural.

Recomendaciones finales

  • No sustituye completamente a los limpiadores convencionales, pero reduce el uso de químicos agresivos.
  • Ideal para quienes prefieren alternativas sostenibles y naturales en el hogar.
  • Conviene usarla recién preparada para aprovechar todas sus propiedades.
  • No debe almacenarse por largo tiempo, ya que puede fermentar.

Este remedio doméstico se convirtió en una opción económica y ecológica que permite reutilizar la cáscara de banana en lugar de desecharla.