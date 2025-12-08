Ya es una realidad: los mayores de 65 años ya no podrán extender la licencia de conducción sin satisfacer este requisito.

El Código Nacional de Tránsito establece un conjunto de normativas que regulan la conducción en Colombia, aplicables en todo el territorio nacional. Estas disposiciones abarcan la circulación de peatones, usuarios, pasajeros y conductores, garantizando un marco legal que promueve la seguridad vial.

La licencia de conducir es el trámite más relevante para quienes poseen un vehículo en el país. Por esta razón, los conductores mayores de 65 años deben cumplir con requisitos específicos para renovar este documento. Asimismo, aquellos que operan vehículos de transporte público enfrentan exigencias adicionales.

Cambios en la licencia de conducir para mayores de 65 años

De acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, los conductores de vehículos particulares que sean menores de 60 años deberán renovar su licencia de conducir cada 10 años. Por otro lado, aquellos que se encuentren en el rango de edad de 60 a 80 años deberán llevar a cabo la renovación de su documento cada 5 años.

Asimismo, los individuos mayores de 80 años están obligados a realizar este procedimiento de renovación de manera anual. Para ello, es fundamental que cada uno de ellos esté debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad responsable de la renovación de licencias en todo el territorio nacional.

Requisitos para la renovación de la licencia de conducir

Para llevar a cabo el trámite de renovación de la licencia de conducir, es necesario seguir los pasos que se detallan a continuación:

Presentar un certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz , el cual debe ser expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) debidamente habilitado.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.

Pagar el valor correspondiente al trámite, el cual varía en función del tipo de vehículo.

Como se ha mencionado anteriormente, aunque el Gobierno no ha establecido una edad máxima para que las personas dejen de conducir, las autoridades han implementado exámenes médicos más rigurosos para los adultos mayores. Esta medida tiene como objetivo principal reducir la incidencia de accidentes automovilísticos anuales.