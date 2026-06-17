Colombia comenzará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán en Ciudad de México este miércoles.

La Selección Colombia afrontará este miércoles, 17 de junio, su esperado debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo K.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo regresa a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022 y buscará comenzar con el pie derecho frente a una de las selecciones que disputará por primera vez el certamen.

El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados colombianos, que vuelven a ilusionarse con una generación liderada por figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. Además, una victoria en el estreno podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

Cómo llegan Colombia y Uzbekistán al debut mundialista

Uzbekistán afronta un momento histórico al disputar su primera Copa del Mundo desde su afiliación a la FIFA en 1992. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro consiguió su clasificación a través de las eliminatorias asiáticas y llega al torneo después de disputar varios amistosos preparatorios ante selecciones de alto nivel.

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. EFE/ Ronald Peña R

Por su parte, Colombia arriba al Mundial respaldada por una destacada actualidad deportiva. La Tricolor fue subcampeona de la Copa América 2024 y mantiene buenas sensaciones tras sus recientes victorias en encuentros amistosos, resultados que fortalecieron la confianza del plantel antes del inicio de la competencia.

El compromiso será clave para ambos seleccionados, ya que comparten grupo con Portugal y República Democrática del Congo. Sumar puntos desde la primera jornada puede marcar diferencias importantes en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

Horario, estadio y posibles formaciones

El partido se disputará en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México y comenzará a las 9:00 p. m. de Colombia. El árbitro principal será el inglés Anthony Taylor, mientras que el costarricense Juan Carlos Mora estará a cargo del VAR.

Según TyC Sports, la probable alineación de Uzbekistán estaría conformada por Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov y Eldor Shomurodov.

En tanto, Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Dónde ver el partido y cuál será el camino de Colombia

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las señales oficiales con derechos de transmisión del Mundial 2026 y mediante las plataformas digitales autorizadas para emitir los partidos del torneo.

Entre las alternativas disponibles aparece DAZN, servicio que ofrece cobertura de la Copa del Mundo en distintos dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, computadoras, televisores inteligentes y consolas de videojuegos compatibles.

Tras este compromiso, Colombia continuará su participación en el Grupo K frente a República Democrática del Congo el 23 de junio. Posteriormente cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio, en un duelo que podría resultar decisivo para definir la clasificación a los octavos de final.