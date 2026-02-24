Bogotá atravesará este martes 24 de febrero una jornada marcada por lluvias persistentes, altos niveles de humedad y un ambiente inestable que se extenderá durante gran parte del día. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 10°C, en un contexto de humedad promedio del 95%. Con estas condiciones, la capital colombiana experimentará un clima fresco y muy cargado de humedad, con precipitaciones que podrían generar incomodidad en la movilidad y en las actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, se esperan lluvias leves de 1 mm, acompañadas por una humedad del 95% y vientos suaves de 3 km/h provenientes del este. Hacia la media mañana, las precipitaciones continuarán con una intensidad similar, mientras que la humedad descenderá levemente al 92% y los vientos aumentarán hasta los 4 km/h, manteniendo la misma dirección. Según la información meteorológica, durante la tarde se prevén precipitaciones ligeras de 2 mm, con vientos leves de 7 km/h del sur, lo que reforzará la sensación de humedad en la ciudad. Ya entrada la noche, el escenario se tornará más intenso, con lluvias moderadas de hasta 6 mm y vientos de 5 km/h provenientes del sureste. Estas condiciones podrían provocar calles resbaladizas, acumulación de agua en algunos sectores y una reducción en la visibilidad durante la noche. El pronóstico extendido indica que el miércoles 25 de febrero las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 10°C, con vientos leves de 3 km/h y precipitaciones acumuladas de 11 mm. Para el día siguiente, se esperan valores térmicos similares, con mínimas de 8°C y máximas de 19°C, además de nuevas lluvias que también podrían alcanzar los 11 mm.