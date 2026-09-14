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Las rejillas del horno suelen acumular grasa, restos de comida y suciedad que, con las altas temperaturas, terminan adhiriéndose con fuerza al metal. Cuando estas manchas permanecen durante mucho tiempo, retirarlas únicamente con agua y detergente puede resultar complicado.

Entre los métodos caseros utilizados para facilitar esta tarea aparece el vinagre blanco. Su acidez puede ayudar a aflojar determinados residuos y depósitos minerales, haciendo que la suciedad sea más sencilla de retirar durante la limpieza posterior.

El truco consiste en rociar vinagre sobre las rejillas, dejarlo actuar durante unos minutos y después pasar una esponja o cepillo para desprender los restos acumulados.

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¿Para qué sirve rociar vinagre sobre las rejillas del horno?

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a disolver algunos depósitos y residuos adheridos a las superficies. Sin embargo, no funciona como un desengrasante potente por sí solo, especialmente frente a capas gruesas de grasa quemada.

Por eso, puede utilizarse como un paso previo para ablandar parte de la suciedad antes de realizar una limpieza más profunda con agua caliente y detergente.

Para hacerlo, se recomienda retirar primero las rejillas del horno y esperar hasta que estén completamente frías. Luego se puede:

  1. Retirar los restos sueltos de comida.
  2. Rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre las zonas sucias.
  3. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.
  4. Frotar con una esponja no abrasiva o un cepillo.
  5. Lavar con agua tibia y detergente, enjuagar y secar completamente.
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Qué tener en cuenta antes de utilizar vinagre

Este método no es adecuado para todas las superficies. La acidez del vinagre puede afectar ciertos metales o acabados, por lo que conviene consultar las recomendaciones del fabricante del horno antes de aplicarlo y probar primero en una zona pequeña.

Además, nunca se debe mezclar vinagre con lavandina o productos que contengan cloro, ya que la combinación puede liberar gases peligrosos.

Utilizado correctamente y sobre un material compatible, el vinagre puede convertirse en una alternativa sencilla para facilitar la limpieza habitual de las rejillas y evitar que los residuos se sigan acumulando.