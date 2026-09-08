Confirmado | Finalizaron las obras en el Aeropuerto El Dorado y los controles migratorios serán mucho más rápidos

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El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá finalizó en junio de este año una de las obras más esperadas para mejorar la atención de pasajeros internacionales. La intervención en el área de migración ya funciona con toda su capacidad operativa.

La ampliación respondió al aumento sostenido de viajeros que llegan y salen de Colombia por la principal terminal aérea del país. El objetivo central es disminuir las largas filas que se presentan durante los periodos de mayor movimiento y hacer que el paso por los controles migratorios sea mucho más ágil .

La obra fue revisada por entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Migración Colombia y Opaín, concesionario encargado de la operación del aeropuerto. Los trabajos se desarrollaron sin suspender el funcionamiento habitual de la terminal.

¿Cuántos módulos de migración tiene el Aeropuerto El Dorado?

Uno de los principales cambios estuvo en el número de puntos disponibles para realizar los controles migratorios. La zona de inmigración llegó a 62 módulos de atención, combinando puestos tradicionales y sistemas automatizados.

La distribución quedó así:

33 módulos convencionales, donde los pasajeros son atendidos por funcionarios.

29 equipos biométricos Bioming, destinados a automatizar la verificación de identidad.

La combinación de ambas modalidades permite atender a un mayor número de personas y distribuir mejor el flujo de pasajeros que llegan a Bogotá desde otros países.

Además, la infraestructura cuenta con pantallas informativas ubicadas en el acceso a la zona de migración. La intención es entregar orientación a los viajeros y facilitar la organización de las filas.

¿Los controles migratorios son más rápidos en El Dorado?

Uno de los principales beneficios esperados con la modernización fue justamente la reducción de los tiempos de espera.

Los sistemas biométricos permiten realizar parte del proceso de identificación de manera automatizada, evitando que todos los viajeros tengan que pasar necesariamente por un procedimiento completamente manual.

La reorganización del área lleva los tiempos de espera de hasta dos horas a cerca de 20 minutos en determinadas condiciones de operación.

¿Qué otras obras se están realizando en el Aeropuerto El Dorado?

La ampliación de migración no es la única intervención que se ha desarrollado en El Dorado.

Entre las obras recientes se encuentra una nueva plataforma de concreto de 47.261 metros cuadrados, que incorporó siete posiciones adicionales para el parqueo de aeronaves. El proyecto tuvo una inversión de aproximadamente $110.000 millones.

También se realizaron trabajos en la Terminal 2, conocida como el antiguo Puente Aéreo, donde fueron intervenidas áreas de espera, zonas de abordaje y filtros de seguridad.

El parqueadero central, por su parte, aumentó su capacidad en un 17 %, hasta alcanzar 668 espacios disponible