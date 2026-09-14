La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza en distintos frentes de obra. El proyecto conectará el suroccidente con el centro y el norte de la ciudad.

Oficial | La Línea 1 del Metro ofrecerá viajes gratis a estos ciudadanos: el recorrido incluirá 16 estaciones

La Línea 1 del Metro de Bogotá ya superó el 82 % de ejecución y cada vez está más cerca de convertirse en una alternativa real para movilizarse por la capital. Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto alcanzó un avance del 82,33 %, mientras que el viaducto llegó a 17 kilómetros construidos.

La obra tendrá una extensión total de 23,9 kilómetros , desde el Patio Taller ubicado en Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas. A lo largo de este recorrido estarán distribuidas 16 estaciones, que permitirán conectar diferentes sectores de Bogotá mediante el primer sistema metro de la ciudad.

¿Cuánto mide la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá 23,9 kilómetros de extensión, una longitud que comprende el recorrido entre el Patio Taller, en el sector de Bosa, y la calle 72 con avenida Caracas, en el límite entre Chapinero y Barrios Unidos.

El avance de la construcción ya permite visualizar buena parte del trazado que tendrá el sistema cuando entre en operación. De hecho, a finales de agosto el viaducto alcanzó los 17 kilómetros construidos.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La primera línea del Metro de Bogotá tendrá 16 estaciones distribuidas a lo largo de su recorrido.

Estas estaciones serán fundamentales para conectar el sur y el suroccidente de la capital con sectores ubicados hacia el centro y el norte . El trazado parte desde Bosa y avanza por corredores estratégicos de la ciudad hasta llegar a la calle 72 con avenida Caracas.

El proyecto busca modificar la manera en que miles de ciudadanos se desplazan diariamente, especialmente en zonas donde actualmente los tiempos de viaje pueden ser extensos debido a la congestión vehicular.

La Línea 1 del Metro tendrá 24 kilómetros construidos y atravesará 16 estaciones en menos de 27 minutos: el recorrido completo.

Ruta detallada de la Línea 1 del Metro de Bogotá: estación a estación

Estas serán las estaciones confirmadas:

Gibraltar

Portal Américas

Av. Villavicencio con carrera 80

Av. Primero de Mayo con calle 42 sur

Hospital de Kennedy

Avenida Boyacá

Av. Primero de Mayo con Av. 68

Puente Aranda

SENA

Calle 1 con carrera 24

Hospital (HOMI)

Avenida Jiménez

Estación Central

Calle 45

Calle 63

Calle 72

¿Cuánto tardará el recorrido completo de la Línea 1 del Metro?

Una de las principales ventajas proyectadas para la Línea 1 será la reducción del tiempo necesario para atravesar buena parte de Bogotá.

El recorrido completo de los 23,9 kilómetros está proyectado para realizarse en menos de 27 minutos, una diferencia importante frente a los tiempos que actualmente pueden tomar desplazamientos similares dependiendo de la hora y las condiciones del tráfico.

De esta manera, el Metro de Bogotá no solo representará la llegada de un nuevo medio de transporte, sino también una transformación en los tiempos de desplazamiento de los usuarios.

¿Qué avance tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá en septiembre de 2026?

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá registró un avance general del 82,33 %.

Uno de los datos que permite dimensionar el estado actual de la obra es la construcción del viaducto. Para esa fecha, ya se habían completado 17 kilómetros, mientras continuaban los trabajos en diferentes puntos del trazado.

El avance también se refleja en estructuras de gran tamaño que ya comienzan a integrarse al recorrido definitivo que tendrán los trenes.

¿Cuál es el puente del Metro de Bogotá que ya fue terminado?

Uno de los hitos recientes de la obra está ubicado en la avenida Caracas con calle 26, donde terminó la construcción de un puente ferroviario de 215 metros de longitud.

La estructura permitirá darle continuidad al viaducto de la Línea 1 en uno de los puntos más complejos del trazado. Para completar el puente fue necesario ejecutar la dovela de cierre, que conectó los dos voladizos y permitió terminar la continuidad estructural del tablero.

La estructura cuenta con tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros y una central de 100 metros.

Este punto es especialmente relevante porque el viaducto debe atravesar sectores de alta circulación vehicular y mantener las condiciones necesarias para que la infraestructura pueda funcionar de manera segura.

¿Cuántos trenes tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Línea 1 contará con una flota prevista de 30 trenes para su operación. En septiembre de 2026, el proyecto ya contaba con 17 trenes.

Además, se realizó una prueba en la que dos trenes circularon simultáneamente por el viaducto, un paso importante dentro del proceso de verificación previo a la entrada en operación comercial.

Estas pruebas permiten revisar el comportamiento de los trenes y comprobar el funcionamiento conjunto de sistemas como señalización, control y comunicaciones.

¿Hasta dónde llegará la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El recorrido de la primera línea comenzará en el Patio Taller de Bosa y llegará hasta la calle 72 con avenida Caracas, en el sector que limita entre Chapinero y Barrios Unidos.

El trazado atravesará distintos sectores de Bogotá mediante una infraestructura elevada que permitirá que los trenes recorran buena parte de la ciudad sin depender directamente del tráfico que actualmente afecta las principales vías.