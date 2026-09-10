Confirmado | Visitarán casa por casa en Medellín para revisar estos servicios y podrán suspenderlos si detectan irregularidades

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Las empresas prestadoras de servicios públicos pueden realizar visitas domiciliarias en Medellín para verificar el estado de medidores, conexiones y acometidas de servicios como energía, gas y acueducto.

Durante estas inspecciones, los técnicos pueden comprobar si existen manipulaciones, conexiones no autorizadas o irregularidades que alteren la correcta prestación o medición del servicio.

La Ley 142 de 1994 establece las condiciones bajo las cuales las empresas pueden realizar estas verificaciones y adoptar medidas cuando detectan incumplimientos.

¿Qué irregularidades pueden provocar la suspensión?

Entre las situaciones contempladas por la normativa se encuentra el fraude en conexiones, acometidas, medidores o líneas, así como determinadas modificaciones realizadas sin autorización.

Cuando se comprueba alguna de estas situaciones, la empresa puede iniciar el procedimiento correspondiente y, dependiendo del caso, avanzar con la suspensión del suministro.

Esto no significa que cualquier anomalía genere un corte inmediato, la medida dependerá de la irregularidad encontrada y del procedimiento establecido para cada servicio.

¿Qué servicios pueden ser revisados?

Las verificaciones pueden alcanzar instalaciones vinculadas con energía eléctrica, gas y acueducto, especialmente los equipos encargados de registrar el consumo.

La Ley 142 regula los servicios públicos domiciliarios en todo Colombia.