En el transcurso de este lunes, 17 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en el departamento de Santander a las 23:26 horas y ha tenido una magnitud de 3.7 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a Los Santos, con una profundidad de 150 kilómetros, latitud de 6.823° y una longitud de -73.15083°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Los Santos (Santander) a 9 km, Jordán (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 17 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor ocurrido el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico cerca de las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia), con una magnitud de momento calculada en 8.8 (Mw), representa el evento más significativo constatado instrumentalmente que impactó el país, según los datos compartidos por el ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Las recomendaciones para la población afectada por el sismo

Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer y si es posible, dirígete a un espacio abierto. Si estás en un edificio, resguárdate bajo una mesa o escritorio, protegiendo tu cabeza y cuello con los brazos.

Una vez que el temblor haya cesado, verifica si hay heridos y ofrece ayuda a quienes lo necesiten. Evita el uso del teléfono a menos que sea una emergencia y sigue las indicaciones de las autoridades locales. Mantente informado a través de fuentes oficiales sobre la situación y posibles réplicas.