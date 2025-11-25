El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha alertado este martes, 25 de noviembre de 2025 cuáles son los últimos sismos registrados en Colombia, qué magnitud han tenido en la escala de Richter, su profundidad y longitud.

La información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, con una magnitud de 3.7, una profundidad de 390 kilómetros, latitud de 1.5151414° y una longitud de -74.10647°.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor ocurrido el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico cerca de las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia), con una magnitud de momento calculada en 8.8 (Mw), representa el evento más significativo registrado instrumentalmente que impactó el país, según los datos compartidos por el ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Las recomendaciones para la población afectada por el sismo

Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer y si es posible, dirígete a un espacio abierto. Si estás en un edificio, refugiate bajo una mesa o escritorio, protegiendo tu cabeza y cuello con los brazos.

Una vez que el temblor haya cesado, verifica si hay heridos y ofrece ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de las autoridades y evita el uso innecesario de teléfonos para que las líneas de emergencia estén disponibles. La prevención y la preparación son esenciales para enfrentar estos eventos naturales.