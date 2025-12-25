El incremento de las tensiones internacionales, los conflictos bélicos en diversas regiones del planeta y la competencia tecnológica entre potencias militares han reavivado el temor a una posible Tercera Guerra Mundial. En este contexto, ChatGPT llevó a cabo un análisis hipotético sobre qué naciones latinoamericanas tendrían mayores probabilidades de sobrevivir en caso de un enfrentamiento global.

El modelo consideró variables geopolíticas, estratégicas y socioeconómicas que podrían influir en la resiliencia de una nación ante una crisis de magnitud mundial.

Los factores que pueden influir en la supervivencia

El estudio considera variables como la independencia energética, la posición geográfica, la estabilidad institucional y la neutralidad diplomática.

Si bien se trata de una proyección fundamentada en escenarios teóricos y no de una predicción, los resultados indican que ciertos países del continente cuentan con ventajas significativas para resistir el desorden de un conflicto global.

Análisis de países latinoamericanos con posibilidades de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial (foto: archivo).

Los países que podrían sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial según ChatGPT

El análisis identifica a Uruguay, Costa Rica y Chile como los tres países latinoamericanos con mayores probabilidades de sobrevivir ante una eventual Tercera Guerra Mundial.

Estas naciones comparten tres rasgos determinantes: estabilidad política, ubicación estratégica y autosuficiencia en recursos básicos.

Uruguay: sostenibilidad energética y política estable

Uruguay se destaca como uno de los países más autosuficientes en términos energéticos a nivel global. Según informes de 2025, más del 99% de su matriz eléctrica proviene de fuentes renovables, siendo la eólica y la hidráulica las más predominantes.

Esta ventaja en el ámbito energético, junto con su baja densidad poblacional y su estabilidad institucional, posiciona a Uruguay como uno de los territorios menos susceptibles a crisis internacionales prolongadas.

Aumento de tensiones internacionales y la posible supervivencia de Latinoamérica (foto: archivo).

Adicionalmente, su política exterior no intervencionista y su ubicación distante de los principales focos geopolíticos lo convierten en un país con un bajo riesgo estratégico.

Costa Rica: un legado de neutralidad y resiliencia civil

Costa Rica abolió su ejército en 1948, apostando por la diplomacia y la educación como pilares nacionales. Esta neutralidad histórica le ha permitido mantener relaciones pacíficas con casi todas las potencias mundiales.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2025), el país mantiene una economía saludable y un acceso asegurado a cooperación internacional en caso de crisis humanitarias.

En un contexto bélico, su ausencia de objetivos militares, su estabilidad democrática y su robusto sistema civil podrían garantizarle una supervivencia prolongada.

Chile: sus recursos y ubicación dan seguridad

Chile se distingue por su ubicación geográfica excepcional: está circunscrito por el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, lo que establece barreras naturales que son difíciles de atravesar en situaciones de conflicto.

Además, cuenta con significativas reservas de litio, cobre y otros minerales estratégicos, que son esenciales para la industria tecnológica y la transición energética a nivel global.

Estos recursos le confieren un elevado valor de negociación y una capacidad de autosuficiencia que supera a la de la mayoría de los países de la región.