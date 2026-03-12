Colpensiones encendió las alarmas entre los afiliados que hoy tienen entre 55 y 60 años. La entidad advirtió que la pensión de vejez no se reconoce de forma automática y que existe un trámite obligatorio que, si no se realiza antes de cumplir la edad legal, puede bloquear el acceso definitivo a la mesada. El riesgo no es menor: errores no corregidos a tiempo pueden dejar al trabajador por fuera del sistema pensional. La advertencia apunta especialmente a quienes están a pocos años de cumplir la edad de jubilación y aún no han revisado su situación real dentro del sistema público de pensiones en Colombia. El paso clave es la revisión y validación de la historia laboral. Colpensiones exige que los afiliados que estén a dos años o menos de cumplir la edad de pensión —57 años en mujeres y 62 en hombres— verifiquen que todas sus semanas cotizadas estén correctamente registradas. Este trámite no es opcional ni decorativo. Si la historia laboral tiene vacíos, errores o inconsistencias, el reconocimiento de la pensión se frena hasta que todo quede corregido. En algunos casos, si no se actúa a tiempo, el proceso puede volverse irreversible. La historia laboral es el documento que define si una persona cumple o no con las semanas mínimas exigidas por la ley. Cualquier error puede significar que, en el papel, el afiliado no alcance el requisito, aunque haya trabajado toda su vida. Colpensiones ha detectado que muchos colombianos solo revisan su historial cuando ya cumplieron la edad de pensión. En ese punto, corregir errores puede tardar meses o incluso años, retrasando la jubilación y dejando al trabajador sin ingresos pensionales durante ese tiempo. El proceso es gratuito y puede hacerse sin intermediarios. Los pasos básicos son: Si se detectan inconsistencias, el afiliado debe presentar una solicitud de corrección y aportar soportes como certificados laborales, desprendibles de pago, contratos o constancias del empleador. El mayor riesgo lo tienen los trabajadores que ya están cerca de la edad de jubilación y nunca han verificado su información. Un error en el número de cédula, en el nombre, en la fecha de nacimiento o en los periodos cotizados puede convertirse en un obstáculo definitivo si no se corrige antes de iniciar el trámite pensional. Colpensiones insiste en que la pensión no se activa sola: el afiliado debe asumir un rol activo para proteger su derecho. Al consultar el historial, es clave poner atención a: Pasar por alto estos puntos puede costar años de espera o, en el peor de los casos, la pérdida del derecho a la pensión. No cumplir con la revisión y corrección de la historia laboral puede traer consecuencias graves: