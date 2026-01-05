En el transcurso de este lunes, 5 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en el departamento de Santander a las 00:35 horas y ha tenido una magnitud de 4.8 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a Piedecuesta, con una profundidad de 154 kilómetros, latitud de 6.8970027° y una longitud de -73.05898°, según la información preliminar compartida por las entidades.

¿Dónde se registraron terremotos en Colombia este lunes? (foto no representativa: Pixabay).

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor más fuerte de Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, cerca de las costas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud aproximada de 8.8 (Mw), según el informe del ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. Evitar el uso de ascensores y permanecer en el interior del edificio hasta que la temblor cese es crucial para garantizar la seguridad personal.

Después del sismo, se recomienda revisar si hay daños estructurales en el lugar y estar atento a posibles réplicas. Es importante tener un kit de emergencia preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales para asegurar una respuesta adecuada ante la situación.