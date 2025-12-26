En el transcurso de este jueves, 25 de diciembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en el departamento de Santander a las 20:53 horas y ha tenido una magnitud de 3.6 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a Los Santos, con una profundidad de 145 kilómetros, latitud de 6.8255° y una longitud de -73.133835°, según la información preliminar publicada por las entidades.

¿Dónde se registraron terremotos en Colombia este jueves? (foto no ilustrativa: Pexels).

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Santa Bárbara (Santander) a 7 km, Piedecuesta (Santander) a 12 km y San Andrés (Santander) a 20 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor más devastador ocurrido en Colombia tuvo lugar el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, próximo a las playas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud estimada de 8.8 (Mw), de acuerdo con el reporte del organismo estatal Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. Evitar salir corriendo hacia la calle, ya que los objetos pueden caer y causar lesiones. Recuerda proteger tu cabeza y cuello con los brazos.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente alejado de edificios dañados y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Es importante tener un plan de emergencia familiar y un kit de suministros listo para cualquier eventualidad.