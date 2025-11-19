El SGC (Servicio Geológico Colombiano) ha emitido una advertencia este miércoles, 19 de noviembre de 2025 sobre los recientes temblores reportados en Colombia y han informado sobre el alcance del mismo.

La información preliminar compartida por las autoridades colombianas detalló que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en Los Santos, departamento de Santander, con una magnitud de 3.7 en la escala de Richter, una profundidad de 146 kilómetros, latitud de 6.7838335° y una longitud de -73.14367°.

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Los Santos (Santander) a 6 km, Jordán (Santander) a 8 km y Zapatoca (Santander) a 15 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El terremoto más devastador ocurrido en Colombia tuvo lugar el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, próximo a las playas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud estimada de 8.8 (Mw), de acuerdo con el reporte del organismo estatal Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, busca refugio bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Mantente informado a través de medios oficiales sobre la situación y posibles réplicas.