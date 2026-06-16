Este país de América Latina se establece con firmeza en el ámbito internacional.

En los últimos meses, el interés por Brasil ha crecido notablemente entre analistas internacionales y gobiernos de diferentes países.

Este país sudamericano, que cuenta con más de 200 millones de habitantes y abundantes recursos naturales, se presenta como una gran potencia emergente en el contexto global.

Su participación activa en los BRICS, junto con su enfoque en aspectos como la energía, la tecnología y la seguridad alimentaria, ha generado preocupación en potencias como Rusia y China, que observan el avance de Brasil hacia una postura de mayor autonomía dentro del nuevo orden geopolítico.

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Brasil y su liderazgo clave en los BRICS

El bloque económico conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se ha erigido como una plataforma esencial para el desarrollo de la nación latinoamericana.

Desde esta posición, Brasil ha incrementado notablemente su influencia en los foros económicos internacionales, al tiempo que ha consolidado lazos con socios estratégicos, sin perder de vista su meta de diversificar alianzas y mantener un margen de independencia frente a las grandes potencias.

Brasil se perfila como gran potencia emergente y centro de atención internacional (foto: Freepik).

Brasil: energía y recursos que impulsan su economía

Uno de los pilares más esenciales de este crecimiento radica en su capacidad de producción energética. Brasil se establece como líder en biocombustibles, dispone de una industria petrolera en expansión y avanza de manera considerable en la generación de energías renovables.

A esto se suma su función como proveedor global de alimentos y minerales estratégicos, convirtiéndolo en un aliado crucial para naciones que buscan garantizar la seguridad energética y alimentaria en un contexto de creciente incertidumbre a nivel mundial.

Brasil lidera la innovación tecnológica: oportunidades y tendencias 2024

Más allá de sus recursos naturales, el país se plantea afianzar un perfil innovador.

A través de inversiones en inteligencia artificial, agricultura sostenible y el desarrollo del hidrógeno verde, Brasil posee el potencial de emergir como un referente en la transición energética y la transformación tecnológica en la próxima década.

Esta convergencia de factores establece al país como un actor con la capacidad de influir en sectores que serán determinantes para la economía global.