La Navidad es el momento perfecto para transformar la casa y llenarla de calidez, pero este año la tendencia se aleja de los adornos recargados para dar paso a un estilo más natural y elegante.

La experta florista Macarena Martí, de Fronda, se animó a romper con lo clásico y propuso un cambio que está revolucionando las redes: “¡Decile adiós a los jarrones como centro de mesa!”.

Su propuesta combina lo artesanal con lo sustentable, usando elementos simples como ramas, follaje verde y luces suaves para lograr una mesa navideña de revista, sin gastar de más. El resultado es una decoración con espíritu festivo, pero moderna, cálida y adaptable a cualquier hogar.

Centros de mesa naturales: bandejas, follaje y mucha luz

La idea principal es reemplazar el jarrón por una bandeja o base decorativa. Sobre ella se coloca una esponja floral humedecida, ideal para sostener ramas y flores sin que se sequen. La combinación de eucalipto, coníferas y luces cálidas crea un efecto natural y sofisticado.

Para personalizar el arreglo, pueden sumarse flores preservadas, piñas, velas o guirnaldas. La clave está en jugar con las alturas y los contrastes, generando una composición dinámica y elegante. Este estilo, además de económico, se adapta a distintas paletas de colores y combina con cualquier tipo de mesa navideña.

Detalles que marcan la diferencia: sillas, puertas y escaleras

La tendencia no se limita al centro de mesa ya que Martí recomienda extender la decoración a todo el ambiente: pequeños ramos de ramas verdes en los respaldos de las sillas, mini coronas en las puertas o pomos, y servilleteros hechos con cordeles y hojas naturales.

Las escaleras también se renuevan. Guirnaldas de pino o eucalipto, combinadas con faroles y velas artificiales, aportan un toque cálido y elegante. Estos gestos simples transforman el espacio y hacen que cada rincón respire Navidad, con un enfoque más sustentable y minimalista, alineado con las tendencias decorativas de 2025.