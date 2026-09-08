Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 8 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.632,41 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro avanzó un 0.67%, pero en el último año registra una caída del -15.42%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 38.76%, superando significativamente la volatilidad anual del 22.16%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro inició con dos avances, siguió con dos retrocesos y luego alternó con predominio alcista; cerró en positivo y sin jornadas planas, con volatilidad moderada.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con días anteriores. Esto sugiere que los factores económicos actuales están afectando negativamente su valor.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 8 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3632.4099 pesos colombianos, deberán pagar 363240.99 pesos; 200 euros costarán 726481.98 pesos y 500 euros costarán 1816204.95 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Realiza la compra o venta de euros en Colombia solo con bancos, intermediarios del mercado cambiario y casas de cambio autorizadas. Verifica su registro oficial, compara la TRM, tasas y comisiones y exige factura o comprobante.

Evita operaciones en efectivo en la calle o por redes sociales. Para montos altos, usa transferencias a cuentas a tu nombre, conserva soportes y cumple los requisitos cambiarios y tributarios.