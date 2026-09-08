Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 8 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 609,88 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió -1.42% en la última semana y -10.31% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 5.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.78%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real empezó estable, encadenó tres avances, retrocedió dos jornadas, se mantuvo sin cambios dos días y cerró con dos nuevas caídas; el balance total es ligeramente negativo.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: