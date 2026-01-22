Se acaba el descanso: Educación confirmó que las clases regresan el 26 de este mes y decretó todos los descansos del 2026.

El Ministerio de Educación ya dejó definidas las fechas clave del calendario académico 2026 (Fuente: Shutterstock).

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que a partir del lunes 26 de enero se reactiva oficialmente el año escolar 2026 en los colegios públicos de Colombia. Con esta fecha, se da por terminado uno de los recesos más extensos del año y comienza el cumplimiento de las 40 semanas lectivas obligatorias que exige la normativa vigente para las instituciones oficiales.

La decisión marca el retorno a la rutina para millones de familias en todo el país, que después de cerca de nueve semanas de descanso deben reorganizar horarios, transporte, alimentación escolar y actividades extracurriculares.

¿Cuándo regresan a clases los colegios públicos en 2026?

Según el calendario escolar 2026, la mayoría de colegios oficiales del país iniciarán clases desde el lunes 26 de enero. Esta fecha aplica principalmente para las instituciones que hacen parte del calendario A, que agrupa a la mayor parte del sistema educativo público.

No obstante, el regreso puede presentar ligeras variaciones dependiendo de la región. Las secretarías de educación certificadas tienen la potestad de ajustar algunos días de inicio o cierre, siempre y cuando se garantice el número mínimo de semanas académicas exigidas por ley.

¿Por qué el calendario escolar no es igual en todo el país?

A diferencia de otros países, Colombia no maneja un calendario escolar completamente unificado. Cada departamento, distrito o municipio certificado puede adaptar su cronograma según condiciones propias como clima, ubicación geográfica, infraestructura educativa o dinámicas sociales.

Esto permite que regiones con temporadas de lluvias prolongadas, zonas rurales dispersas o contextos especiales ajusten las fechas sin afectar el cumplimiento del año lectivo ni la calidad del servicio educativo.

Se acaba el descanso: Educación confirmó que las clases regresan el 26 de este mes y decretó todos los descansos del 2026.

¿Cuánto duró el descanso de fin de año para los estudiantes?

El receso de fin de año tuvo una duración aproximada de nueve semanas. Inició a comienzos de diciembre de 2025 y se extiende hasta la tercera semana de enero de 2026, convirtiéndose en uno de los periodos de descanso más largos del calendario académico.

Este tiempo está contemplado dentro del marco legal que regula la educación en Colombia, el cual establece un mínimo de 12 semanas de vacaciones estudiantiles al año, distribuidas entre Semana Santa, mitad de año, receso de octubre y vacaciones de fin de ciclo.

¿Cuáles serán los principales recesos del calendario escolar 2026?

Durante el año lectivo 2026, los estudiantes contarán con varios espacios de descanso obligatorios. Entre los más relevantes se encuentran las vacaciones de mitad de año, que generalmente se ubican entre junio y julio, y la semana de receso del segundo semestre, que se mantiene a nivel nacional.

Estos periodos buscan equilibrar la carga académica, prevenir la deserción escolar y mejorar el bienestar emocional tanto de estudiantes como de docentes.

¿El calendario escolar 2026 aplica para colegios privados?

Los colegios privados no están obligados a seguir de manera exacta el calendario de las instituciones oficiales. Sin embargo, sí deben cumplir con las 40 semanas de actividades académicas exigidas por la legislación colombiana.

En la práctica, muchas instituciones privadas adoptan fechas similares al calendario público, aunque pueden adelantar el inicio de clases, programar semanas de inducción o definir recesos internos adicionales según su modelo pedagógico.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

El calendario de festivos también incide directamente en el ritmo escolar, especialmente por la cantidad de puentes que se mantienen durante el año. Estas son las fechas oficiales confirmadas para 2026: