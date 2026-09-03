El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación luego de recibir su carta de renuncia, presentada por motivos familiares. En su reemplazo, el mandatario designó a Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 7 de septiembre.

La nueva ministra cuenta con una extensa trayectoria en el derecho, la academia y el sector público. Es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, y durante su carrera ocupó diferentes cargos vinculados con la investigación jurídica, la protección de la infancia y los debates constitucionales.

Su perfil también está marcado por una estrecha relación con la Iglesia Católica, tanto en Colombia como en escenarios internacionales. Hoyos se desempeñó como asesora de organismos vinculados con la Iglesia y participó en espacios relacionados con la familia, la protección de menores y la prevención de abusos contra personas vulnerables.

La trayectoria de Ilva Myriam Hoyos en el derecho y el sector público

Hoyos comenzó a ocupar cargos relevantes en el ámbito académico en la Universidad de La Sabana. En 1988 asumió como directora del Centro de Investigaciones Jurídicas y posteriormente fue decana de la Facultad de Derecho, entre 1994 y 1996. También dirigió el Instituto de Humanidades entre 1996 y 2000, además de continuar vinculada a la universidad como profesora e investigadora.

Ilva Myriam Hoyos asumirá el Ministerio de Educación el próximo 7 de septiembre tras la renuncia de Viviane Morales. ChatGPT (ilustración con IA)

En el sector público, uno de sus cargos más importantes fue el de procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia durante la administración de Alejandro Ordóñez. Además, su nombre apareció en diferentes procesos para ocupar cargos en las altas cortes: en 2007 hizo parte de una terna presentada por el entonces presidente Álvaro Uribe para la Corte Constitucional y en 2008 integró otra terna del Consejo de Estado para reemplazar al magistrado Rodrigo Escobar Gil.

Su vínculo con la Iglesia Católica y la protección de menores

La relación de Hoyos con la Iglesia Católica se extiende por más de una década. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y de la Conferencia Episcopal de Colombia. También participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Aparecida, Brasil, y posteriormente como auditora en el Sínodo de la Familia en el Vaticano.

Su trabajo dentro de la Iglesia también se concentró en la protección de niños, adolescentes y personas vulnerables. Desde 2018 formó parte del Consejo Nacional de Protección de Menores de Edad y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia y posteriormente asumió la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado. En 2023 participó en la presentación de las Líneas Guía para la Cultura del Cuidado en la Iglesia Católica Colombiana y en jornadas de formación sobre prevención de abusos, atención a víctimas y creación de entornos seguros.